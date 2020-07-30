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Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах

30.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специалисты продолжают решать проблемы граждан, которые обращаются на горячую линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах

Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах

Одна из главных проблем – благоустройство дворовых территорий. По этому вопросу с начала 2020 года поступило 470 обращений.

Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах

Как идет поиск ответов на наболевшие вопросы – в видеоматериале Анны Куртасовой.

Люди в материале: Анна Куртасова

 
 
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Новости Беларуси. Специалисты продолжают решать проблемы граждан, которые обращаются на горячую линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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