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Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специалисты продолжают решать проблемы граждан, которые обращаются на горячую линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одна из главных проблем – благоустройство дворовых территорий. По этому вопросу с начала 2020 года поступило 470 обращений.
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Как быстро решаются проблемы, если звонить коммунальщикам на горячую линию. Показываем на конкретных примерах
Новости Беларуси. Специалисты продолжают решать проблемы граждан, которые обращаются на горячую линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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