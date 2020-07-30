«Кальяри» обыграл «Ювентус» в чемпионате Италии по футболу

Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате Италии «Кальяри» обыграл досрочного чемпиона — «Ювентус» со счетом 2:0.

«Милан» на выезде разгромил «Сампдорию» – 4:1. Счет был открыт уже на четвертой минуте, когда Златан Ибрагимович головой замкнул навес Анте Ребича. На 54-й минуте швед ассистровал Хакану Чалханоглу, а спустя еще четыре минуты сам оформил дубль. В конце хозяева отыграли один мяч — забил Кристоффер Аскильдсен, но точку в матче на четвертой компенсированной минуте поставил Рафаэль Леау. «Интер» обыграл «Наполи» 2:0 и вышел на второе место турнирной таблицы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram