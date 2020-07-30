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«Кальяри» обыграл «Ювентус» в чемпионате Италии по футболу
Источник материала: ОНТ
В футбольном чемпионате Италии «Кальяри» обыграл досрочного чемпиона — «Ювентус» со счетом 2:0.
«Милан» на выезде разгромил «Сампдорию» – 4:1. Счет был открыт уже на четвертой минуте, когда Златан Ибрагимович головой замкнул навес Анте Ребича. На 54-й минуте швед ассистровал Хакану Чалханоглу, а спустя еще четыре минуты сам оформил дубль. В конце хозяева отыграли один мяч — забил Кристоффер Аскильдсен, но точку в матче на четвертой компенсированной минуте поставил Рафаэль Леау. «Интер» обыграл «Наполи» 2:0 и вышел на второе место турнирной таблицы.
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В футбольном чемпионате Италии «Кальяри» обыграл досрочного чемпиона — «Ювентус» со счетом 2:0. «Милан» на выезде разгромил «Сампдорию» – 4:1. Счет был открыт уже...
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