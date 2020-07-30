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В Кобринском районе совершен наезд на 50-летнюю велосипедистку

30.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Вечером 29 июля около 23:00 часов 37-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем «Ивеко Дели 7» двигался по автодороге Р-2 «Столбцы – Ивацевичи – Кобрин».

В Кобринском районе совершен наезд на 50-летнюю велосипедистку

По предварительной информации, на 214 км водитель совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая (предварительно) двигалась на велосипеде по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Кобринская ЦРБ».

Установлено, что велосипед пострадавшей оборудован в соответствии с Правилами дорожного движения, на велосипедистке был надет жилет повышенной видимости.

По факту ДТП проводится проверка.

По информации ГАИ УВД

 
 
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В Кобринском районе совершен наезд на 50-летнюю велосипедистку
 
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