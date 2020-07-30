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Голодающей под СИЗО №1 матери политзаключенного Дмитрия Фурманова стало плохо

30.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщила «Белсату» девушка политзаключенного Ольга Карякина, женщина почувствовала слабость и проблемы с сердцем.

30 июля, Ольге Фурмановой, которая сейчас голодает под стенами СИЗО №1, стало плохо. По словам Ольги Карякиной, уже вчера вечером женщине было нехорошо.


«Слабость, сердце колотится, ей постоянно холодно. Давление 160/100», – говорит Ольга Карякина.

Женщину забрала скорая. Она уже пятый день голодает под «Володаркой» в знак протеста против против содержания всех политзаключенных в СИЗО.


К женщине вызвали скорую. Фото: Ольга Карякина

Но Ольга Фурманова отказалась от госпитализации.

35-летний гродненец Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом на президентство Светланы Тихановской. Он был региональным координатором. В тот же день был задержан сам Сергей Тихановский и его соратники.
 
 
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Как сообщила «Белсату» девушка политзаключенного Ольга Карякина, женщина почувствовала слабость и проблемы с сердцем.
 
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