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Голодающей под СИЗО №1 матери политзаключенного Дмитрия Фурманова стало плохо
Источник материала: Партизан
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30 июля, Ольге Фурмановой, которая сейчас голодает под стенами СИЗО №1, стало плохо. По словам Ольги Карякиной, уже вчера вечером женщине было нехорошо.
«Слабость, сердце колотится, ей постоянно холодно. Давление 160/100», – говорит Ольга Карякина.
Женщину забрала скорая. Она уже пятый день голодает под «Володаркой» в знак протеста против против содержания всех политзаключенных в СИЗО.
К женщине вызвали скорую. Фото: Ольга Карякина
Но Ольга Фурманова отказалась от госпитализации.
35-летний гродненец Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом на президентство Светланы Тихановской. Он был региональным координатором. В тот же день был задержан сам Сергей Тихановский и его соратники.
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Как сообщила «Белсату» девушка политзаключенного Ольга Карякина, женщина почувствовала слабость и проблемы с сердцем.
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