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Посол РФ в Беларуси: Задержанные под Минском россияне следовали в третью страну

30.07.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в третью страну, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории «Белорусочка» под Минском. Заявление дипломата опубликовано на сайте посольства.

Посол РФ в Беларуси: Задержанные под Минском россияне следовали в третью страну

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных россиян во внутренние дела Беларуси. По его мнению, это «только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран».

— Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Беларуси, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор, — заявил Мезенцев.

Он также отметил, что, по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси.

— Ожидаем от компетентных органов Беларуси доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля, — подчеркнул посол.

Мезенцев также рассказал, что 30 июля в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам, о чем была направлена соответствующая нота в адрес белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, „неготовность“ поднять „добрую чарку“ за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил, что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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  Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в третью страну, но из-за опоздания на рейс остались и...
 
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