|
Пенсии в августе выплатят досрочно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пенсии в августе можно получить досрочно. В Минтруда говорят, что это сделано для создания пенсионерам удобных условий получения, минимизации поездок и сокращения социальных контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно законодательству, пенсии выплачивают с 5 по 25 число согласно графикам через банки, почтовые отделения и предприятия по доставке. В августе пенсии, которые согласно графику должны быть выплачены 10 августа и позже, будут доступны к получению через почту и доставочные предприятия с 3-го числа, а через банки – с 5-го. При этом человек сам может решить, воспользоваться правом досрочного получения или сделать это в привычный срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пенсии в августе можно получить досрочно. В Минтруда говорят, что это сделано для создания пенсионерам удобных условий получения, минимизации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)