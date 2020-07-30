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Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину

30.07.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница Иваново отдала свой автомобиль «Ниссан Альмера» для варки и покраски кузова, но не на СТО, а «гаражному» мастеру. Когда же автовладелица приехала за своим транспортным средством, она выразила недовольство по поводу качества проделанной работы.

Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину

На что мастер взял в руки сварочный электрод и поцарапал лакокрасочное покрытие, повредив восемь элементов легковушки.

Женщина с заявлением обратилась в Ивановский РОВД, где по данному факту проводится проверка. В рамках данной проверки была назначена автотовароведческая экспертиза в управление ГКСЭ по Брестской области.

Согласно выводам эксперта, размер вреда, причиненного автомобилю «Ниссан Альмера», в результате повреждения лакокрасочного покрытия восьми элементов кузова, составил более 1 000 рублей.

За шесть месяцев 2020 года экспертами-автотовароведами управления ГКСЭ по Брестской области проведено более 100 экспертиз по постановлениям правоохранительных органов, определениям судов, заявлениям граждан и юридических лиц. Результаты автотовароведческой экспертизы являются весомым доказательством при рассмотрении дел и решении спорных ситуаций, связанных с определением стоимости вреда при повреждении транспортного средства.

Анна Мацкевич, официальный представитель
УГКСЭ по Брестской области.

Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину

Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину

Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину
Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину

Женщина сдала авто в ремонт, а забрала поцарапанную машину

 
 
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  Жительница Иваново отдала свой автомобиль «Ниссан Альмера» для варки и покраски кузова, но не на СТО, а «гаражному» мастеру. Когда же автовладелица приехала за...
 
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