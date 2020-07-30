ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости экономики за 30.07.2020

30.07.2020 18:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда в августе можно получить пенсию, сколько белорусских тракторов будут трудиться на полях Зимбабве и с каким дефицитом исполнен бюджет в первом полугодии? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета Беларуси в первом полугодии составил 1,8 млрд рублей

МТЗ ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В ЗИМБАБВЕ

Минский тракторный завод после 12-летнего перерыва возобновил поставки в Зимбабве. Это стало возможным благодаря участию в одной из европейских программ оказания экономической помощи африканским государствам. Уже отгружено несколько партий тракторов общей численностью 130 единиц. Полное выполнение обязательств по контракту предусматривает отправку до конца августа еще 300 машин. Кроме того, договором предусмотрено командирование сотрудников МТЗ для ввода техники в эксплуатацию, проведения гарантийного ремонта и обучения местных специалистов.

Новости экономики за 30.07.2020

Белорусская техника появилась в Зимбабве еще в 80-е годы XX века. Однако до настоящего времени поставки осуществлялись эпизодически и в небольших количествах.

Пенсии в августе выплатят досрочно

ВВП ГЕРМАНИИ ПОКАЗАЛ РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ

Германия в четверг стала главной причиной обрушения европейских фондовых рынков. Опубликованная статистика показала, что валовой внутренний продукт во втором квартале сократился на 10 %.

Новости экономики за 30.07.2020

Это самый резкий спад за всю историю, начиная с 1970 года, когда в стране стали вестись квартальные отчеты ВВП. В качестве причины такого снижения называются падение инвестиций и экспорта из-за пандемии. Теперь аналитики ожидают, что национальный объем производства сократится на 9 % в сравнении с предыдущим кварталом и на 11 % в годовом исчислении.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда в августе можно получить пенсию, сколько белорусских тракторов будут трудиться на полях Зимбабве и с каким дефицитом исполнен бюджет в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсии в августе выплатят досрочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика