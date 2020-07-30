«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, СТВ:

Какое качество вы больше всего цените в людях?

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:

Надежность.

Вадим Щеглов:

Для вас главное?

Геннадий Давыдько:

Проснуться.

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Геннадий Давыдько:

Нет.

Вадим Щеглов:

Больше всего я боюсь…

Геннадий Давыдько:

Больше всего я боюсь болезни и несчастья близких.

Вадим Щеглов:

Счастье – это…

Геннадий Давыдько:

Свобода.





Вадим Щеглов:

Поступок, о котором вы сожалеете.

Геннадий Давыдько:

Нет такого.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток.

Геннадий Давыдько:

Мягкость.

Вадим Щеглов:

Чем вы гордитесь?

Геннадий Давыдько:

Тоже хочется сказать – мягкостью. Но, наверное, умением прощать горжусь.

Вадим Щеглов:

Деньги – это…

Геннадий Давыдько:

Часть свободы.

Вадим Щеглов:

Успех – это…

Геннадий Давыдько:

Ответственность.

Вадим Щеглов:

Деньги или успех?

Геннадий Давыдько:

Успех, ответственность.

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