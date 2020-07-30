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«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

30.07.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях»

Вадим Щеглов, СТВ:
Какое качество вы больше всего цените в людях?

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:
Надежность.

Вадим Щеглов:
Для вас главное?

Геннадий Давыдько:
Проснуться.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Геннадий Давыдько:
Нет.

Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь…

Геннадий Давыдько:
Больше всего я боюсь болезни и несчастья близких.

Вадим Щеглов:
Счастье – это…

Геннадий Давыдько:
Свобода.

«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором вы сожалеете.

Геннадий Давыдько:
Нет такого.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток.

Геннадий Давыдько:
Мягкость.

Вадим Щеглов:
Чем вы гордитесь?

Геннадий Давыдько:
Тоже хочется сказать – мягкостью. Но, наверное, умением прощать горжусь.

Вадим Щеглов:
Деньги – это…

Геннадий Давыдько:
Часть свободы.

Вадим Щеглов:
Успех – это…

Геннадий Давыдько:
Ответственность.

Вадим Щеглов:
Деньги или успех?

Геннадий Давыдько:
Успех, ответственность.

Смотрите 2 августа в 21:15 на РТР-Беларусь. 

Люди в материале: Геннадий Давыдько, Вадим Щеглов

 
 
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Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях».  Вадим Щеглов, СТВ: Какое качество вы больше всего цените в людях? Геннадий Давыдько,...
 
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