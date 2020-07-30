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«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, СТВ:
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Вадим Щеглов:
Геннадий Давыдько:
Смотрите 2 августа в 21:15 на РТР-Беларусь.
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Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ: Какое качество вы больше всего цените в людях? Геннадий Давыдько,...
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