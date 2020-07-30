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Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»

30.07.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Воложинском районе традиционно на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков пройдет спортивно-образовательный форум «Олимпия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2020 году под единым слоганом «За Беларусь!».

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»

Он объединит представителей рабочей молодежи и студентов. Это 13 молодежных команд – более 600 человек. Программа «Олимпии» сочетает в себе три направления: спортивное, творческое и образовательное.

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»

Центральное же мероприятие первого дня – открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Это будет самая многочисленная молодежная дискуссия.

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Новости Беларуси. В Воложинском районе традиционно на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков пройдет спортивно-образовательный форум «Олимпия», сообщили в...
 
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