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Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Воложинском районе традиционно на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков пройдет спортивно-образовательный форум «Олимпия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2020 году под единым слоганом «За Беларусь!».
Он объединит представителей рабочей молодежи и студентов. Это 13 молодежных команд – более 600 человек. Программа «Олимпии» сочетает в себе три направления: спортивное, творческое и образовательное.
Центральное же мероприятие первого дня – открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Это будет самая многочисленная молодежная дискуссия.
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Новости Беларуси. В Воложинском районе традиционно на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков пройдет спортивно-образовательный форум «Олимпия», сообщили в...
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