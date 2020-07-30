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Сбор урожая в Беларуси: аграрии намолотили более двух миллионов тонн зерна

30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские аграрии намолотили больше двух миллионов тонн зерна. В стране продолжается уборка урожая. В этом году он обещает быть богаче, чем в прошлом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Подъем на заре и сразу на работу. За рулем Александр Токмакчиев сейчас проводит по 12 часов. Перерыв только на обед. Надо успеть, пока зерно в колосе. Намолотил уже больше двух тысяч тонн. И хоть график напряженный, этого сезона комбайнер всегда ждет. За уборочную зарабатывает почти полторы тысячи долларов.

«Хорошо работаем, стараемся. Выходных нет. Иногда уже путаешься, где воскресенье, а где понедельник», – рассказал Александр Токмакчиев.

Три с половиной – четыре километра в час. В поле не разгонишься. При такой скорости потери минимальные. А этот комбайн – гордость хозяйства. Сам убирает урожай. Ориентируется на местности, контролирует движение и сбор зерна. За этим следит автоматика и искусственный интеллект. Производительность в два раза выше старых моделей.

«Скорость сам меняет, масса больше – комбайн медленнее едет, меньше масса – быстрее едет», – рассказал комбайнер Сергей Сидорчук.

Кооператив имени Сенько в Гродненской области – один из лучших в стране. Здесь убрали уже больше 70% от общей площади зерновых. Урожай хороший. На некоторых полях – по десять тонн с гектара. Помогает аграриям и погода. Будущему хлебу и солнца, и дождей хватило.

«Было технологами и агрономами заложено: обязательно ряд обработок, подкормок, здесь было сделано все. Без огрехов на солнце, погодные условия. Все было сделано. Поэтому, считаю, мы такой идеальный результат имеем. 102 центнера с гектара – это очень много», – поделился первый заместитель председателя сельскохозяйственного кооператива имени Сенько Дмитрий Брукиш.

Работа сушильном комплексе не останавливается.С полей везут тонны зерна. Здесь практически все автоматизировано. Урожай очищают от примесей, измеряют влажность. От этого зависит, при какой температуре будут сушить зерно.

«12% влажности – это нормально для хранения. А к нам поступает зерно от 15 до 13 % и надо его довести до состояния нужного. Зерно после сушилки поступает в охладительную камеру. Зерно нужно обязательно охладить. На хранения горячим нельзя отправлять. А потом это все уже отправляем на хранение», – рассказала заведующий комбикормовых цехом сельскохозяйственного кооператива имени Сенько Светлана Гуз.

В этом году уборочная началась позже обычного. Но аграрии говорят: если погода не подведет, должны уложиться в сроки. Уже намолотили больше двух миллионов тонн зерна. В северных регионах комбайны только выходят в поля. Но и после жатвы отдыха у аграриев не будет. Начнут готовить землю для посева озимых.



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В этом году уборочная началась позже обычного, но урожай обещает быть богаче, чем в прошлом году.
 
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