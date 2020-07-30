|
Сбор урожая в Беларуси: аграрии намолотили более двух миллионов тонн зерна
30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские аграрии намолотили больше двух миллионов тонн зерна. В стране продолжается уборка урожая. В этом году он обещает быть богаче, чем в прошлом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Три с половиной – четыре километра в час. В поле не разгонишься. При такой скорости потери минимальные. А этот комбайн – гордость хозяйства. Сам убирает урожай. Ориентируется на местности, контролирует движение и сбор зерна. За этим следит автоматика и искусственный интеллект. Производительность в два раза выше старых моделей.
Работа сушильном комплексе не останавливается.С полей везут тонны зерна. Здесь практически все автоматизировано. Урожай очищают от примесей, измеряют влажность. От этого зависит, при какой температуре будут сушить зерно.
В этом году уборочная началась позже обычного. Но аграрии говорят: если погода не подведет, должны уложиться в сроки. Уже намолотили больше двух миллионов тонн зерна. В северных регионах комбайны только выходят в поля. Но и после жатвы отдыха у аграриев не будет. Начнут готовить землю для посева озимых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году уборочная началась позже обычного, но урожай обещает быть богаче, чем в прошлом году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)