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Тихановская: Мы не имеем никакого отношения к российским наемникам
Источник материала: Партизан
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж Сергей Тихановский не имеют никакого отношения к россиянам, которых местные спецслужбы считают российским наемникам, прибывшими в Беларусь для дестабилизации обстановки во время избирательной компании.
Об этом она заявила
29 июля белорусские спецслужбы сообщили о задержании на территории республики 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера», которая засветилась, в том числе и в боестолкновениях на юго-востоке Украины. 32 человека были задержаны в санатории под Минском, еще один – на юге страны.
Приезжие обратили на себя внимание администрации санатория «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари». Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь быть незаметными.
Позже был опубликован и список задержанных россиян, которых считают бойцами «Вагнера».
Впервые о возможном присутствии на территории Беларуси бойцов иностранной ЧВК Лукашенко заявил 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения.
«...всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», – отметил глава Беларуси.
К слову, сам Лукашенко как-то заявил, что самое интересное в Беларуси начнется уже после президентских выборов. Они, напомним, должны состояться 9 августа.
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж Сергей Тихановский не имеют никакого отношения к россиянам, которых местные...
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