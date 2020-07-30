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Тихановская: Мы не имеем никакого отношения к российским наемникам

30.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж Сергей Тихановский не имеют никакого отношения к россиянам, которых местные спецслужбы считают российским наемникам, прибывшими в Беларусь для дестабилизации обстановки во время избирательной компании.



Об этом она заявила Reuters.

29 июля белорусские спецслужбы сообщили о задержании на территории республики 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера», которая засветилась, в том числе и в боестолкновениях на юго-востоке Украины. 32 человека были задержаны в санатории под Минском, еще один – на юге страны.

Приезжие обратили на себя внимание администрации санатория «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари». Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь быть незаметными.

Позже был опубликован и список задержанных россиян, которых считают бойцами «Вагнера».

Впервые о возможном присутствии на территории Беларуси бойцов иностранной ЧВК Лукашенко заявил 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения.

«...всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», – отметил глава Беларуси.

К слову, сам Лукашенко как-то заявил, что самое интересное в Беларуси начнется уже после президентских выборов. Они, напомним, должны состояться 9 августа.
 
 
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж Сергей Тихановский не имеют никакого отношения к россиянам, которых местные...
 
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