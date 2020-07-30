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Рогачук показал новый арт-объект для Бреста, и это жаба... Место установки пока не определено

30.07.2020 20:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, Рогачук обещал эксклюзивную новость для подписчиков по новому арт-объекту?

Рогачук показал новый арт-объект для Бреста, и это жаба... Место установки пока не определено

Так вот, знакомьтесь! Некоторые из вас догадались, что это жаба.

Рогачук показал новый арт-объект для Бреста, и это жаба... Место установки пока не определено


Пока она находится в одном из коммунальных предприятий города. Глава города размышляет над локацией установки и ждет ваших предложений на этот счёт. Пишите на электронный адрес: ispolkombrest@brest.by

Рогачук показал новый арт-объект для Бреста, и это жаба... Место установки пока не определено

Мэр ждёт ваш отклик и грозится максимально учитывать ваше мнение. Во многом для этого и был создан данный телеграм канал.

Отдельное внимание - табличке с надписью: как вам такая идея? Ваши мысли высылайте по адресу ispolkombrest@brest.by

 
Теги: Новости
 
 
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  Помните, Рогачук обещал эксклюзивную новость для подписчиков по новому арт-объекту? Так вот, знакомьтесь! Некоторые из вас догадались, что это жаба. Пока она...
 
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