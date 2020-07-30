Рогачук показал новый арт-объект для Бреста, и это жаба... Место установки пока не определено

Источник материала: Виртуальный Брест

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Мэр ждёт ваш отклик и грозится максимально учитывать ваше мнение. Во многом для этого и был создан данный телеграм канал.

Отдельное внимание - табличке с надписью: как вам такая идея? Ваши мысли высылайте по адресу ispolkombrest@brest.by