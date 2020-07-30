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Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

30.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике или, как заявляют сами организаторы, Беларускія лёгкаатлетычныя гульні. В 2020 году турнир проходит с национальным колоритом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во вторник, 28 июля, программу соревнований открыли толкатели ядра. Титулы завоевали Алена Дубицкая и Алексей Ничипор.

Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

30 июля эстафетную палочку переняли представители видов выносливости: за медали борются бегуны-стайеры. Первыми на дорожку вышли мужчины. Победу праздновал Сергей Кравченя. Вторым на финише был Степан Роговцов, третьим – Владислав Прямов.

Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

Сергей Кравченя, победитель соревнований:
Давно мы не стартовали. Кубок Беларуси в этом году – мало стартов, нет разбеганности. Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать.

Второй год подряд выигрываю. Сложно защищать свой титул, но я рад, что у меня это получилось.

Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

В эти минуты на дистанции девушки. Основная борьба здесь идет между Ниной Савиной, Мариной Доманцевич, Екатериной Корнеенко и Светланой Куделич.

Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

Торжественное открытие соревнований состоится 31 июля на стадионе «Динамо».

Люди в материале: Сергей Кравченя, Алена Дубицкая, Алексей Ничипор, Степан Роговцов, Владислав Прямов

 
 
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике или, как заявляют сами организаторы, Беларускія лёгкаатлетычныя гульні. В 2020 году турнир...
 
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