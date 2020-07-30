Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан. Где и когда

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белая Русь» активизирует работу общественных приемных по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 1 августа личный прием граждан проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встреча с населением пройдет в общественной приемной «Белой Руси» по столичному адресу – Фрунзе, 5. Обсудить волнующие вопросы или заявить о проблеме главе верхней палаты парламента можно будет с 10:00 до 13:00.





Записаться на прием необходимо предварительно по номеру телефона, который вы видите выше. Обращения граждан принимаются также в письменном виде, по электронной почте и на горячую линию. Контактная информация также на сайте общественного объединения «Белая Русь».