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Под Минском открыли крупное пожарное депо
30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В пригороде Минска открыли крупное пожарное депо. Оно будет обслуживать райцентр и 20 населенных пунктов вокруг, сообщает «МИР 24».
Среди охраняемых объектов – больница, дом-интернат для инвалидов и престарелых, три крупных фармацевтических предприятия. Построили депо за счет областного бюджета всего за год. Поздравить с открытием пожарной части приехали министр и губернатор области. Они вручили спасателям ключи от четырех легковых автомобилей и автолестницы.
Это далеко не первый объект, который недавно сдали власти области. В Минском регионе уже открыли несколько детских садов, дома культуры. Готовятся к открытию школы. Появятся и центры безопасности. В игровой форме ребят научат как правильно и безопасно вести себя дома и в общественных местах, как оказать помощь тем, кто попал в беду.
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Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
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