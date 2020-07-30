Под Минском открыли крупное пожарное депо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В пригороде Минска открыли крупное пожарное депо. Оно будет обслуживать райцентр и 20 населенных пунктов вокруг, сообщает «МИР 24».

Среди охраняемых объектов – больница, дом-интернат для инвалидов и престарелых, три крупных фармацевтических предприятия. Построили депо за счет областного бюджета всего за год. Поздравить с открытием пожарной части приехали министр и губернатор области. Они вручили спасателям ключи от четырех легковых автомобилей и автолестницы.



«Очень важно иметь хорошее оснащенное подразделение. мы видим, что сейчас в стране уделяется много внимания вопросам социально-экономического развития, благосостояния народа, но вопросы безопасности стоят на первом месте. это здание яркое тому повреждение. и несмотря на все сложности. И губернатор, и президент сказал, что как бы ни было, но у спасателей будет все, чтобы спасать попавшего в беду человека»,- рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Это далеко не первый объект, который недавно сдали власти области. В Минском регионе уже открыли несколько детских садов, дома культуры. Готовятся к открытию школы. Появятся и центры безопасности. В игровой форме ребят научат как правильно и безопасно вести себя дома и в общественных местах, как оказать помощь тем, кто попал в беду.