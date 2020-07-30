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Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале
30.07.2020 22:41 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 29 июля, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле был дан старт соревнованиям юных велосипедисток - пролог многодневной велогонки на шоссе среди юниорок и девушек в программе открытого первенства Республики Беларусь. В состязаниях приняли участие в том числе спортсменки из Санкт-Петербурга (Россия).
В программе соревнований на лыжероллерной трассе спортивного комплекса состоялась гонка на 5 км. Примечательно то, что в соревнованиях принимали участие лишь девочки. Это было красиво))
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Вчера, 29 июля, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле был дан старт соревнованиям юных велосипедисток - пролог многодневной...
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