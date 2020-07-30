Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 29 июля, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле был дан старт соревнованиям юных велосипедисток - пролог многодневной велогонки на шоссе среди юниорок и девушек в программе открытого первенства Республики Беларусь. В состязаниях приняли участие в том числе спортсменки из Санкт-Петербурга (Россия).





В программе соревнований на лыжероллерной трассе спортивного комплекса состоялась гонка на 5 км. Примечательно то, что в соревнованиях принимали участие лишь девочки. Это было красиво))



























































































































