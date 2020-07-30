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Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

30.07.2020 22:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 29 июля, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле был дан старт соревнованиям юных велосипедисток - пролог многодневной велогонки на шоссе среди юниорок и девушек в программе открытого первенства Республики Беларусь. В состязаниях приняли участие в том числе спортсменки из Санкт-Петербурга (Россия).

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

В программе соревнований на лыжероллерной трассе спортивного комплекса состоялась гонка на 5 км. Примечательно то, что в соревнованиях принимали участие лишь девочки. Это было красиво))

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

Исключительно девичья велогонка состоялась на Брестском гребном канале

 
 
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  Вчера, 29 июля, на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле был дан старт соревнованиям юных велосипедисток - пролог многодневной...
 
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