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Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля всемирный день борьбы с этим негативным явлением.
Сегодня же презентовали возможности интернет-платформы «Научите детей видеть ложь». Это своего рода тренажер для родителей, которые могут сами убедиться, как дети легко попадают на удочку преступников. Здесь также готовы помочь узнать, насколько хорошо взрослые знают своего ребенка, пройдя тест.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
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Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу
Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля...
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