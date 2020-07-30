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Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу

30.07.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля всемирный день борьбы с этим негативным явлением.

Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу

Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу

Сегодня же презентовали возможности интернет-платформы «Научите детей видеть ложь». Это своего рода тренажер для родителей, которые могут сами убедиться, как дети легко попадают на удочку преступников. Здесь также готовы помочь узнать, насколько хорошо взрослые знают своего ребенка, пройдя тест.

В Беларуси в 2020 году более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми

Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Люди стали более грамотные, конечно, работа показывает себя. Посмотрите, как смещается сейчас структура жертв торговли людьми. По сути дела, торговля через интернет, если мы говорим на примере Республики Беларусь,  дети. Приглашения на встречи, подкупание детей: в кино пойдем, а я тебе мороженое куплю, а я тебя за коленку подержу, а я еще что-нибудь и так далее. Поэтому это, может, не было как физическое воздействие, как какой-то акт сексуального насилия, но это все равно нарушение твоей приватности, это вторжение в твой моральные мир, в твои социальный устой.

Люди в материале: Ольга Мычко

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля...
 
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В Беларуси в 2020 году более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми
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