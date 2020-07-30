|
Путешествие в XIX век на экипаже и верхом: в музее-усадьбе Огинского восстановят княжескую конюшню
Источник материала: ОНТ
Фразу «Карету мне, карету!» героя знаменитой комедии Александра Грибоедова в музее-усадьбе Михала Клеофаса Огинского возле Сморгони понимают буквально. Уже можно прокатиться по историческому парку в белоснежном экипаже. Сегодня готов и проект реставрации княжеской конюшни.
Каждый валун в этой хозпостройке на счету. Она же памятник XIX века. Самый «слабый» участок – от дворца. Стену будут перекладывать вручную, как строили предки. Также по чертежам укрепят фундамент, откроют трое врат, сделают гонтовую кровлю.
В век Огинского, в его романтические «Северные Афины» сегодня – «с ветерком». Усадебный экспресс – мчится двойка удалая. В музейном хозяйстве уже шесть лошадок. Они создают атмосферу, словно «хозяин» по-прежнему дома, приносят немалую прибыль.
Современница Михала Клеофаса Огинского, знаменитая мемуаристка XIX века Габриэля Пузыня, писала: «Залесье имело тенистые аллеи с ланями...» Этого пока нет. Однако не зря же музей-усадьба отмечен Специальной премией Президента за развитие.
25 гектаров заповедной территории. Сегодня для туристов променад заканчивается здесь. Этих рвов и валов нет на картах ныне мемориального Залесья. Обязательный элемент крупных усадеб эпохи по-прежнему популярного полонеза ля-минор – зоосад.
Более двухсот лет назад так же ехал сюда земляк Осип Козловский – автор «Гром победы, раздавайся», гимна Российской империи. Обустроить старый дом для новых скакунов намерены до конца года Огинского. 25 сентября – 255 лет со дня его рождения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фразу «Карету мне, карету!» героя знаменитой комедии Александра Грибоедова в музее-усадьбе Михала Клеофаса Огинского возле Сморгони понимают буквально. Уже можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)