Путешествие в XIX век на экипаже и верхом: в музее-усадьбе Огинского восстановят княжескую конюшню

Источник материала: ОНТ

Фразу «Карету мне, карету!» героя знаменитой комедии Александра Грибоедова в музее-усадьбе Михала Клеофаса Огинского возле Сморгони понимают буквально. Уже можно прокатиться по историческому парку в белоснежном экипаже. Сегодня готов и проект реставрации княжеской конюшни.

Каждый валун в этой хозпостройке на счету. Она же памятник XIX века. Самый «слабый» участок – от дворца. Стену будут перекладывать вручную, как строили предки. Также по чертежам укрепят фундамент, откроют трое врат, сделают гонтовую кровлю.

Людмила Гродицкая, директор Музея-усадьбы М.К. Огинского: «13 залаў. Тут будзе стойла на два кані, месца для захавання ўпражы. Цана ўсяго гэтага 726 тысяч беларускіх рублёў. Нам дапамагаюць Банк развіцця, Гродзенскі аблвыканкам і Смаргонскі райвыканкам».

В век Огинского, в его романтические «Северные Афины» сегодня – «с ветерком». Усадебный экспресс – мчится двойка удалая. В музейном хозяйстве уже шесть лошадок. Они создают атмосферу, словно «хозяин» по-прежнему дома, приносят немалую прибыль.

Современница Михала Клеофаса Огинского, знаменитая мемуаристка XIX века Габриэля Пузыня, писала: «Залесье имело тенистые аллеи с ланями...» Этого пока нет. Однако не зря же музей-усадьба отмечен Специальной премией Президента за развитие.

25 гектаров заповедной территории. Сегодня для туристов променад заканчивается здесь. Этих рвов и валов нет на картах ныне мемориального Залесья. Обязательный элемент крупных усадеб эпохи по-прежнему популярного полонеза ля-минор – зоосад.

Василий Грибанов, научный сотрудник Музея-усадьбы М.К. Огинского: «Сегодня, в принципе, мы можем показать границы, где существовал зверинец, где Английский парк. Был дубовый забор с жердями. Можно было встретить у Огинского и ланей, и павлинов».

Более двухсот лет назад так же ехал сюда земляк Осип Козловский – автор «Гром победы, раздавайся», гимна Российской империи. Обустроить старый дом для новых скакунов намерены до конца года Огинского. 25 сентября – 255 лет со дня его рождения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram