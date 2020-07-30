|
Многотысячный митинг Тихановской побил десятилетний рекорд – это уже история. Самое важное о выборах
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
В Минске
На сцене выступали музыканты, а атмосфера акции напоминала, как подметили в соцсетях, «самый крутой фест в истории Беларуси». Собравшиеся скандировали «Хватит!» и «Перемен!», кричали «Верым! Можам! Пераможам!», встречали овациями представительниц объединененного штаба, а когда стемнело, зажгли фонарики на смартфонах. Мы
Россия дважды за минувшие сутки официально высказалась по поводу 33 задержанных в Беларуси россиян, которых Совбез называет бойцами российской ЧВК «Вагнер». Сначала
Затем заявление сделал МИД России. Он
Обложка: TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многотысячный митинг Тихановской побил десятилетний рекорд – это уже история. Самое важное о выборах
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)