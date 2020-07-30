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Многотысячный митинг Тихановской побил десятилетний рекорд – это уже история. Самое важное о выборах

31.07.2020 06:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

В Минске случилось историческое событие: в парке Дружбы народов десятки тысяч людей вышли на митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вот вам пока крупнейшее агитационное мероприятие в рамках электоральной кампании 2020 года; более того, своей многолюдностью эта политическая акция побила десятилетний рекорд. Как подсчитали правозащитники, на митинг пришли не меньше 63 тысяч человек. Черт, 63 тысячи, вдумайтесь!

На сцене выступали музыканты, а атмосфера акции напоминала, как подметили в соцсетях, «самый крутой фест в истории Беларуси». Собравшиеся скандировали «Хватит!» и «Перемен!», кричали «Верым! Можам! Пераможам!», встречали овациями представительниц объединененного штаба, а когда стемнело, зажгли фонарики на смартфонах. Мы сделали пестрый фоторепорт с места событий. Соцсети уже сарказмируют, что вроде как все блогеры, оппозиционеры, политики властью арестованы – а все равно ничего не получается.

Россия дважды за минувшие сутки официально высказалась по поводу 33 задержанных в Беларуси россиян, которых Совбез называет бойцами российской ЧВК «Вагнер». Сначала комментарий дал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он заявил, что россияне, вопреки уверениям беларуских силовиков, не собирались срывать ничьи выборы – они лишь пытались вылететь из Беларуси в Стамбул. То есть использовали нашу страну как «перевалочный пункт». Мезенцев также заметил, что арестованные россияне имели трудовой договор с зарегистрированной в Беларуси компанией.

Затем заявление сделал МИД России. Он сказал: «Одиозная трактовка беларуской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики». Ведомство разделило версию о попытке группы россиян всего лишь попасть в Стамбул и добавило, что она «имела на руках все необходимые документы, включая авиабилеты», а «логистику на территории Беларуси обеспечивала беларуская компания». МИД выразили недоумение, что Беларусью ситуация представляется попыткой выдать случившееся как вмешательство в дела республики.

Обложка: TUT.by.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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