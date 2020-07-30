ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мядельском районе найден пропавший мальчик-аутист

30.07.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Мядельском районе найден пропавший мальчик-аутист

Правоохранители нашли мальчика-аутиста, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщение о пропавшем ребенке, страдающем аутизмом, поступило в вечером в среду 29 июля. Звонил отец, живущий в агрогородке Нарочь – по его словам, 9-летний сын вышел в магазин и не вернулся.

Правоохранителями были проверены расположенные рядом с домом торговые точки, опрошены возможные очевидцы. Через полчаса удалось выяснить, где может находиться ребенок. В километре от дома была найдена его обувь, отчего стало ясно, что пропавшего нужно искать в лесу, где он недавно вместе с родителями собирал ягоды.

Вскоре на пульт правоохранителям пришло новое сообщение: очевидец сообщил, что видел маленького мальчика, который шел без обуви по дороге. Вскоре пропавшего нашли милиционеры и вернули родителям. За несколько часов он успел уйти от дороги на десяток километров.


Фото: Brit Staudenmaier, pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители нашли мальчика-аутиста, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Сообщение о пропавшем ребенке, страдающем аутизмом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском замке новый сотрудник – ястреб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика