В Мядельском районе найден пропавший мальчик-аутист

Источник материала: ОНТ

Правоохранители нашли мальчика-аутиста, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщение о пропавшем ребенке, страдающем аутизмом, поступило в вечером в среду 29 июля. Звонил отец, живущий в агрогородке Нарочь – по его словам, 9-летний сын вышел в магазин и не вернулся.

Правоохранителями были проверены расположенные рядом с домом торговые точки, опрошены возможные очевидцы. Через полчаса удалось выяснить, где может находиться ребенок. В километре от дома была найдена его обувь, отчего стало ясно, что пропавшего нужно искать в лесу, где он недавно вместе с родителями собирал ягоды.

Вскоре на пульт правоохранителям пришло новое сообщение: очевидец сообщил, что видел маленького мальчика, который шел без обуви по дороге. Вскоре пропавшего нашли милиционеры и вернули родителям. За несколько часов он успел уйти от дороги на десяток километров.





Фото: Brit Staudenmaier, pixabay

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