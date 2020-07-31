Полный обзор Xiaomi Redmi 9 за 479 рублей. Золотая середина?

Источник материала: Tut.by

Xiaomi известна тем, что выпускает множество смартфонов с минимальными различиями в названиях и стоимости. У такого подхода есть свои плюсы и минусы, но одного не отнять: устройство найдется практически под любой бюджет. Новый Redmi 9 можно назвать базовой моделью, которая подойдет большинству покупателей — особенно с учетом цены (от 439 рублей) и технических характеристик. Без минусов, конечно, не обошлось, но для многих они вряд ли станут решающими.





Выглядит как прошлогодние модели

Redmi 9 внешне вряд ли кого-то удивит, но вменять ему это в вину сложно. Для смартфона за условные 200 долларов он выглядит и, что важнее, собран неплохо. Кого-то, возможно, смутит вес почти в 200 граммов, но в ладони устройство не ощущается громоздким (в отличие от тех же устройств серии Redmi Note).

В общем, с эргономикой у Redmi 9 все нормально. Единственный момент — толщина в 9,1 миллиметра. Если надеть на аппарат комплектный чехол, получается еще больше. Но это — плата за отличную автономность и аккумулятор повышенного объема.



Задняя поверхность смартфона изготовлена из пластика с рифленой поверхностью

В остальном девайс напоминает предшественников — сзади его и вовсе не отличить от того же Redmi K30 . Какие-то черты явно унаследованы от прошлогоднего Redmi Note 8 Pro ( обзор ). В частности, сканер отпечатков пальцев, размещенный на задней панели под основными камерами. Сегодня производители, как правило, встраивают такие датчики в клавиши питания на боковых гранях в смартфонах, а то и вовсе под дисплеи.

К самому дактилоскопическому сенсору Redmi 9 вопросов ноль — работает очень быстро. Правда, палец то и дело тянется к клавише питания для того, чтобы разблокировать девайс. Но это — дело привычки. Еще год-полтора назад сканеры отпечатков почти у всех телефонов этого класса находились на тыльной стороне корпуса.





Из привычных для аппаратов Xiaomi среднего и начального класса особенностей выделяется лоток для одновременной установки сразу двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD. Есть 3,5-мм разъем для наушников и ИК-излучатель для управления бытовой техникой. Эдакий «классический» набор приятностей.

Если коротко, то плюсы девайса такие: получится вставить две SIM-карты и карту памяти, а также быстрый сканер отпечатков пальцев, есть NFC-модуль. С эргономикой все в порядке.

Недостатки: поскрипывающий на высокой громкости мультимедийный динамик, вес почти в 200 граммов, а также отсутствие какой-либо защиты корпуса от попадания влаги. В более дорогих моделях девятой серии она, по крайней мере номинально, присутствует.



У нас на тесте побывала модель в черном цвете, также существуют синий и зеленые модификации

Экран недостаточно яркий

К IPS-дисплею Redmi 9 относишься неоднозначно. С одной стороны, это едва ли не первый смартфон во всей линейке (Redmi + цифра, не Redmi Note) за несколько лет, в котором решились установить панель с разрешением Full HD+. В тех же Redmi 8 и Redmi 7 используются экраны с HD+. Как следствие, картинка получается более детализированной.



Рамки по бокам экрана получились не самыми тонкими

С другой стороны, панели Redmi 9 явно недостает яркости. В помещении ползунок постоянно выкручиваешь как минимум на 80%, на улице — на все 100%. Но даже это не всегда помогает. Если включить функцию автоматического выставления яркости, в самые сложные моменты — например когда солнце или лампа светит прямо в панель — дисплей на короткое время может еще немного поднять яркость, но кардинально ситуацию это не меняет.

В общем, жить можно, но могло быть лучше. А еще при наклоне панель аппарата тускнеет — но это, опять же, следствие максимально доступного для девайса запаса по яркости (330 нит в обычном режиме и 420 нит при автоматической яркости). Дополнительные плюсы: на экран с завода наклеена защитная пленка, с уровнем контрастности проблем нет, цветовую гамму можно изменить на более холодную или теплую.

Время автономной работы — два дня

Если экран — не самая однозначная деталь Redmi 9, то время автономной работы, наоборот, одна из самых сильных сторон.

Емкость аккумулятора смартфона равняется 5020 мАч. В тестах на время работы на одном заряде известного ресурса GSMArena устройство набрало 131 час. Для сравнения: результат Samsung Galaxy A51 — 86 часов, Huawei P40 Lite — 121 час, Realme 6 — 106 часов.

Когда я достал гаджет из коробки, он был заряжен до 65%. Я обновил прошивку до последней актуальной версии по Wi-Fi, установил необходимые для тестирования приложения, обновил те, что уже были на девайсе, несколько раз прогнал синтетические тесты, и после этого уровень заряда составил порядка 40%. Очень неплохо.

В повседневной жизни ситуация не хуже — в общем, полтора-два дня работы обеспечено.

С быстрой зарядкой немного схитрили. Номинально Redmi 9 поддерживает 18-ваттный режим, но в коробку с аппаратом положили обычный 10-ваттный блок. С ним смартфон заряжать придется несколько часов. GSMArena пишет, что 10-ваттный адаптер восполняет 20% заряда батареи за 30 минут, 18-ваттный — 33% за 30 минут.

Процессор MediaTek — зло?

В тусовке гиков и других технических энтузиастов процессоры от компании MediaTek имеют не лучшую репутацию. Якобы они во всех отношениях хуже моделей от Qualcomm, проблем с ними больше, да и вообще — Qualcomm наше все. В целом такое мнение не лишено смысла: SoC от последней компании на самом деле считаются одними из лучших для смартфонов под управлением Android.

Но у Qualcomm Snapdragon есть существенный для производителей смартфонов минус — высокая цена. Если установить в новый аппарат такой SoC, общая цена устройства для потребителя тоже возрастет. В случае с нашим Redmi 9 этого допустить было нельзя, так что выбор в пользу решения от MediaTek объясним.



Скриншот с сайта Mi.com

MediaTek G80 построен по 12-нм техпроцессу, оснащается двумя ядрами Cortex-A75 (до 2,0 ГГц) и шестью Cortex-A55 (до 1,8 ГГц). Оперативной памяти в нашей конфигурации 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Правда, она стандарта eMMC 5.1. Другими словами, не отличается очень высокой скоростью как чтения, так и записи.

Но все это лирика. Куда интереснее, как девайс показывает себя в реальной жизни — неужели фризит даже при банальном перелистывании ленты в Instagram или рабочих столов? К счастью, нет.

В повседневной жизни особых проблем не видно — во всяком случае, базовый набор программ (мессенджеры, офис, соцсети, банковские программы, музыка, стриминг видео) работает стабильно. Даже пресловутая лента новостей от Google, которая по умолчанию находится на крайней левой вкладке рабочего стола, листается почти без помех. Среди приложений, которыми я пользуюсь каждый день, затруднения были только с Twitter. Лента в нем почему-то движется рывками.

Но, по ощущениям, тот же Redmi Note 9 Pro на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720G (особенно после обновления прошивки) справляется со всеми этими задачами лучше. Но это заметно при прямом сравнении или если вы до того пользовались дорогими флагманскими устройствами.

В AnTuTu (v8) Redmi 9 (в нашей версии с 4/64 ГБ памяти, за 479 рублей) набирает порядка 180−200 тысяч баллов — средний (или даже чуть более низкий) на сегодня результат. А вот как смартфон прошел тест на троттлинг (падение производительности под нагрузкой). Важно, что скриншот сделан после второго прогона теста подряд:









А что с играми? В целом многое зависит от того, оптимизирована ли конкретная игра под конкретное «железо». Я попробовал поиграть в Call of Duty и WOT Blitz. В обоих случаях автоматически выставились низкие настройки графики. Я ничего не менял, и в таком режиме проблем почти не было. На глаз заметных просадок в fps нет.

Нагрев есть, но не критичный. Больше всего смартфон раскочегарился во время прогонов синтетических тестов — то есть в искусственной среде. В реальности все лучше, хотя и холодным гаджет не назовешь.

Коротко: Redmi 9 вряд ли удивит потенциальных покупателей производительностью, но и не разочарует. Процессор MediaTek G80 вполне справляется с повседневными задачами. Играть можно, но параметры графики приходится снижать до минимальных (во всяком случае, в 3D-играх уровня ААА). Нагрев некритичный и скорее проявляется в искусственных условиях (например, во время синтетических тестов).

Что с качеством фото

Характеристики основной камеры такие: 13 Мп (f/2.2), 8 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2), 5 Мп (макро, f/2.4) и 2 Мп (сенсор глубины). В активе есть функция автоматического HDR, а также ИИ. Правда, автофокус присутствует только на датчике в 13 Мп. Кроме того, смартфон умеет снимать видео только в Full HD. Жаль, что переключаться с камеры на камеру в это время нельзя.

В общем, расклад сил такой: в реальной жизни пригодиться могут только фотодатчики на 13 Мп и 8 Мп («ширик»). Еще два модуля установлены «для галочки». В активе есть 2-кратный зум, но он не оптический и даже не гибридный, а достигается обычным цифровым увеличением.

Все фотографии ниже сделаны на полностью автоматических настройках:





















Кадры с 13-мегапиксельного фотомодуля Redmi 9 достаточно хороши, особенно как созданных на устройство из этой ценовой категории. Конечно, фотографии не самые детализированные и вряд ли удивят кого-то потрясающим контрастом или, скажем, динамическим диапазоном. Но опять же — в каждой из этих категорий устройство как минимум не оплошало.

Нарекания есть к автоматическому HDR — в большинстве случаев режим если и помогает, то слабо. Как, например, на этом фото:



Все небо превратилось в сплошное белое полотно

Вечерние кадры, очевидно, становятся пропорционально хуже. Вытянуть более и менее приличный кадр в условиях недостаточной освещенности можно при активном HDR и ИИ.

Но, если честно, какого-то особого прогресса в сравнении с Redmi 8 ( обзор ) незаметно. Позиционировать Redmi 9 как решение для ночной мобильной фотосъемки нельзя:













Ультраширокоугольная камера порадовала. Если вспомнить о цене смартфона (от 439 рублей), то она и вовсе не вызывает нареканий — при хорошем освещении «ширик» снимает не намного хуже, чем основной фотомодуль. Детализация средняя, цветопередача нормальная, прекрасно работает автоматическая функция коррекции искажений. Проблемы, опять же, есть с HDR:

















В общем: камера Redmi 9 хороша как для смартфона за 200 долларов, но не больше. Фотографии днем выходят годные, причем не только на стандартный фотомодуль, но и на «ширик», что редкость. Вечером ситуация ухудшается — но ожидать чего-то другого от девайса из этого ценового сегмента было бы самонадеянно.

Резюме

Наша версия Redmi 9 (с 4/64 ГБ памяти) стоит 479 рублей. Модификация попроще, с 3/32 ГБ — 439 рублей. Но доплатить за устройство с 4 ГБ оперативной памяти явно стоит — разница в цене не критическая, а пользовательский опыт в версии с увеличенным объемом ОЗУ окажется несравнимо лучше.





Главные плюсы смартфона: отличная автономность — гаджет можно не заряжать два дня — хорошие по качеству фотографии с основной и широкоугольной камер (особенно как для аппарата за 200 долларов), возможность установки двух SIM-карт и карты памяти, большой экран с повышенным по сравнению с предшествующими моделями в линейке разрешением. Для кого-то наверняка окажется важным наличие NFC-модуля.

Недостатки: мультимедийный динамик немного похрипывает, экран заметно слепнет под солнцем — максимальной яркости явно недостаточно — от комплектного адаптера питания смартфон заряжается долго. Хотите быстрее? Придется купить более дорогой зарядный блок. А еще в устройстве отсутствует даже базовая защита от брызг.

Производительность Redmi 9 не будем относить ни к плюсам, ни к недостаткам. Она просто нормальная — обычный пользователь жаловаться наверняка не станет, но и восторга аппаратная часть девайса у меня не вызывает. Однако в целом смартфон вполне можно рекомендовать к покупке — «начинка» не является узким местом.

Основной конкурент Redmi 9, как это часто получается со смартфонами компании, другие модели от самой Xiaomi. В официальной продаже все еще находится прошлогодний Redmi Note 8 , который предлагается по почти идентичной цене. Но долго так продолжаться не будет — в какой-то момент аппараты восьмой серии все же выведут с рынка.

Среди гаджетов от других производителей можно рассмотреть, например, Realme 6i и Huawei P40 Lite E . Но у первого девайса разрешение экрана меньше, да и сам бренд Realme пока не настолько известен у белорусов. А девайс от Huawei не оснащается сервисами Google — для многих это также станет сдерживающим фактором.

За предоставленный на тест смартфон благодарим официального представителя Xiaomi в Беларуси . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi: