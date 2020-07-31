Микроавтобус и КамАЗ столкнулись в Крыму – погибли восемь человек

Источник материала: ОНТ

Смертельная авария произошла в Крыму. На трассе «Таврида» рядом с Белогорском столкнулись микроавтобус и КамАЗ, в результате чего погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным источника, микроавтобус влетел в стоявший на обочине грузовик. Предварительная версия ДТП – водитель уснул за рулем.

Отмечается, что детей в числе погибших нет. Водитель микроавтобуса погиб.

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