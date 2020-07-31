Горячая пора аграриев





Лето уже давно на зените, а значит, настала долгожданная пора «Жатвы – 2020»! И пусть это время непростое, но оно – венец труда хлеборобов за весь год.

Какие бы сюрпризы не преподносила погода, а убирать хлеб с полей – дело, которое не терпит отлагательств ни при каких обстоятельствах. И хоть погода на этой неделе внесла свои корректировки в сроки, уборочная кампания набирает обороты.

Утром в четверг корреспондент «КС» отправилась на мехдвор ОАО «Смолевичский райагросервис». Погода на день обещала быть солнечной, и механизаторы активно выдвигались на поле, чтобы быть наготове и в положенное время приступить к жатве. У своего «железного коня» – новенького комбайна «Полесье — GS1218» мне удалось застать механизатора Юрия Костюкевича. Он чем -то занимался, как выяснилось – снимал рапсовый стол, чтобы отправиться на уборку третикале.

– На новом комбайне уже убрал 93 тонны озимого рапса, траву на семена, – рассказывает Юрий Васильевич. – Что тут скажешь: техника хорошая, многофункциональная и мощная.

Механизатор признается, что обрадовался, когда узнал, что ему выдадут новый комбайн. Теперь главное, чтобы погода не подвела.

– Конечно, эта неделя не радовала нас солнцем, – отмечает комбайнер. – А вот сегодня замечательное солнечное утро, поэтому мы сейчас выдвигаемся в поле, чтобы быть наготове.

В ОАО «Смолевичский райагросервис» Юрий Васильевич работает уже больше 18 лет, он с семьей получил квартиру в агрогородке Курково, а сыновья Максим и Михаил с детства хотели как папа, работать в агропромышленном комплексе. И вот теперь Максим, окончив колледж в Жодино, пришел в райагросервис работать электриком. А младший сын Михаил учится на механизатора в Смолевичском аграрно-техническом профессиональном лицее.

– Работать в сельском хозяйстве тяжело, но если сыновьям нравится – пусть пробуют, – рассуждает собеседник. – Каждый сам должен выбирать свой путь, а это их выбор и я его поддерживают. Я сам всю жизнь здесь живу и работаю и ни разу не пожалел о своем выборе.

Вообще Юрий Костюкевич очень позитивно рассуждает, говоря о работе в ОАО «Смолевичский райагросервис». Говорит, что здесь собрался и дружный слаженный коллектив, в котором каждый спешит на помощь товарищу, и руководство к подопечным уважительно относится.

Долго разговаривать нет возможности, сейчас у аграриев поистине горячая пора и они спешат на поле. Никому из них не надо объяснять, что жатва – дело важное и здесь ценна каждая минута, особенно, когда стоит хорошая погода.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.