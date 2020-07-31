Оставаться активным, быть в постоянном движении и «тренде»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно искать новые пути решения возникающих проблем. А вопросы, как известно, жизнь постоянно «подбрасывает». Поэтому не оставаться активным, не быть в постоянном движении и «тренде» просто невозможно. Особенно это касается тех, кто работает с детьми, подростками, молодежью.





В Несвижском районе работает более 900 педагогов. За последние 5 лет семь из них награждены нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь, четверо стали обладателями государственных наград — медалей «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины. За эти годы достигнут самый высокий в области показатель по количеству работающих учителей-методистов — 6 человек. Каждый из них является уникальной личностью, способной к постоянному совершенствованию и передаче своего профессионального опыта.

Важно отметить, что в течение пятилетки педагогами получено более полутора тысяч наград районного, областного и республиканского уровней. Активно поощряет работников отрасли районный исполнительный комитет. Такое внимание со стороны исполнительной власти стимулирует к покорению новых вершин, проявлению еще большего усердия в работе.

Значительное омоложение педагогических коллективов происходит за счет притока в район молодых педагогических кадров. За последние пять лет на Несвижчину прибыли 225 молодых специалистов.

Богат район и на высокомотивированных учащихся. Гордимся нашими участниками олимпиад, юными исследователями, физиками, математиками, химиками, нашими юными спасателями- пожарными, инспекторами дорожного движения, спортсменами и каждым активным ребенком, готовым показать свой талант и творческие способности.

За 5 лет свыше 100 учащихся стали дипломантами международных конкурсов научно-исследовательского характера: Всероссийских юношеских чтений имени В.И.Вернадского, Открытой естественно-научной конференции школьников «Потенциал», международной конференции школьников «Леонардо».

Можно с уверенностью говорить, что выработана система в подготовке учащихся к областным и республиканским турнирам юных физиков, математиков, химиков, в которых школьники Несвижчины с 2015 года 22 раза становились победителями и призерами.

За 5 лет учениками и педагогами района завоевано свыше 500 наград за участие в областных, республиканских и международных конкурсах по воспитательной работе.

Команды юных спасателей-пожарных и юных инспекторов движения ежегодно успешно представляют район на областном, республиканском и международном уровнях.

Успешны за пределами страны танцевальные коллективы, вокалисты, обучающиеся, занимающиеся декоративно-прикладным искусством в центре детского творчества. За пять лет на их счету 107 дипломов за участие в международных конкурсах, которые проходили в Беларуси, России, Латвии, Польше, Болгарии, Чехии, Швеции.

С 2018 года положено начало развитию робототехники в учреждениях образования района. Сегодня объединения по интересам по данному профилю работают в 4 учреждениях образования, в 18 школах организована работа факультативных занятий по SCRACHT-программированию. В 2020 году проведен первый районный лего-фестиваль.

В районе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. Введены в эксплуатацию 3 площадки для занятий уличной гимнастикой «Стрит воркаут» и площадка с антивандальными тренажерами, произведена реконструкция мини-футбольного поля с искусственным покрытием на базе Несвижской гимназии.

Модернизация спортивной базы помогает на должном уровне заниматься спортивной подготовкой детей, популяризировать физическую культуру и спорт среди жителей г. Несвижа и района.

За пять лет учащиеся дет-ско-юношеской спортивной школы свыше 140 раз становились победителями и призерами областных, республиканских и международных соревнований по различным видам спорта в личном и командном первенствах.

По итогам работы за последние пять лет управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома четырежды занимало первые места, один раз — второе место по результатам областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» в номинации «Лидер в создании оптимальной образовательной среды», победителями в своих номинациях в эти годы 14 раз становилось семь учреждений образования района.

На протяжении последних пяти лет учреждения дошкольного образования района становятся абсолютными победителями областного фестиваля-конкурса «Мир детства».

В 2020 году в Несвиже начато строительство нового детского сада на 230 мест, заканчивается капитальный ремонт с элементами модернизации в средней школе № 4 г. Несвижа. В целях развития технического творчества, расширения спектра образовательных услуг готовится к открытию STEM-центр на базе средней школы № 3 г. Несвижа. Для совершенствования форм воспитательной работы с марта текущего года ведется обустройство экологической тропы вблизи деревни Завитая Несвижского района. На сегодняшний день продолжаются работы по укладке футбольного поля с искусственным покрытием через взаимодействие с ассоциацией «Белорусская федерация футбола».

Из вышеперечисленного видно, что система образования, спорта и туризма района развивается и целенаправленно движется вперед — к новым вершинам, покорение которых по плечу сплоченной команде работников учреждений образования и спорта.

«НН».