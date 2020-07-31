ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЧП в Светлогорске: на ЦКК при работе на трубопроводе пострадали два человека

31.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске произошел взрыв, пострадали 2 человека.


Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат / Из архива gp.by

На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске произошел взрыв, пострадали 2 человека. У одного 90% ожогов тела. Он в тяжелом состоянии.У другого пострадавшего ожоги на ногах и лице, но угрозы для его жизни нет, пишет tut.by

Происшествие случилось 30 июля около 16 часов. Рабочие выполняли работы в цехе варки целлюлозы на трубопроводе. Подробности ЧП пока неизвестны. ,
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске произошел взрыв, пострадали 2 человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полный обзор Xiaomi Redmi 9 за 479 рублей. Золотая середина?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика