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Модернизировано 4 комплекса птицефабрики «Белоруснефть-Особино»
Источник материала: ОНТ
Своевременная модернизация уже позволила увеличить производство продукции более чем в два раза. Речь о птицефабрике предприятия «Белоруснефть-Особино», которое входит в 5-ку крупнейших производителей мяса птицы в стране.
Обновление коснулось четырёх птичников. Теперь бройлеры там содержатся в клеточном формате. Преимущество в том, что небольшая площадь позволяет выращивать вдвое больше птицы, чем в старых помещениях, где использовалась напольная технология.
По-другому взглянуть на птицеводство в Гомельской области Президент поручил во время рабочей поездки в регион в прошлом году. Ровно за год «Белоруснефть-Особино» выполнило задачу – и теперь это пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании.
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Своевременная модернизация уже позволила увеличить производство продукции более чем в два раза. Речь о птицефабрике предприятия «Белоруснефть-Особино», которое...
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