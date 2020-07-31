Модернизировано 4 комплекса птицефабрики «Белоруснефть-Особино»

Источник материала: ОНТ

Своевременная модернизация уже позволила увеличить производство продукции более чем в два раза. Речь о птицефабрике предприятия «Белоруснефть-Особино», которое входит в 5-ку крупнейших производителей мяса птицы в стране.

Обновление коснулось четырёх птичников. Теперь бройлеры там содержатся в клеточном формате. Преимущество в том, что небольшая площадь позволяет выращивать вдвое больше птицы, чем в старых помещениях, где использовалась напольная технология.

Евгений Лукомский, директор предприятия «Белоруснефть-Особино»: «Это позволяет предприятию не только сбалансировать свои производственные мощности и сокращать себестоимость, но и высвобождает объемы для реализации продукции на экспорт. Уже были поставки в КНР, работаем со всеми странами СНГ, приоритетным является российский рынок, также это Грузия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и другие страны бывшего СССР».

Анна Барейша, оператор бройлерного цеха предприятия «Белоруснефть-Особино»: «Все на автоматике, оборудование по последним технологиям, технологические процессы все автоматизированы, на кнопку нажал – всё работает!»

По-другому взглянуть на птицеводство в Гомельской области Президент поручил во время рабочей поездки в регион в прошлом году. Ровно за год «Белоруснефть-Особино» выполнило задачу – и теперь это пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании.

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