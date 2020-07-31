Трамп отказался от идеи переноса намеченных на ноябрь выборов в США













"Я не хочу откладывать и намерен провести выборы [в ноябре]. Но я также не хочу ждать три месяца [результатов], а потом выяснить, что все [отправленные по почте] бюллетени исчезли, и выборы ничего не значат", - сказал глава государства.





При этом Трамп отметил, что по-прежнему обеспокоен тем, что миллионы бюллетеней для голосования по почте могут вызвать проблемы.





По его словам, результаты выборов из-за голосования по почте могут стать известны лишь через "неделю, или месяц, или даже годы". "Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы", - заключил президент.