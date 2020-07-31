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У геологов - проблемы

31.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время посещения НПЦ по геологии и встречи с трудовым коллективом. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Нам необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ, так как разведка дает нам месторождения, которые начинают использоваться на благо экономики страны. Нужно четко понимать, что назрела необходимость действовать на перспективу, выявлять новые виды полезных ископаемых. Об этом говорил и глава государства, который поставил перед нами задачу подготовить комплексную стратегию по более эффективному использованию недр", - сказал Андрей Худык. По его мнению, Беларусь обладает хорошим ресурсным потенциалом, который еще недостаточно широко используется, поэтому необходимо постоянно привлекать инвестиции в геологическое изучение недр и разработку месторождений полезных ископаемых.

НПЦ по геологии аккредитовано в качестве научной организации. Научные функции выполняет филиал "Институт геологии". Он участвует в трех международных научных проектах, предусмотренных перспективным планом совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств - участников СНГ на 2016-2020 годы. Аналогичные совместные проекты будут продолжены и в следующей пятилетке.

По состоянию на 1 июня в аспирантуре НПЦ по геологии за счет средств республиканского бюджета обучались 15 человек. Планируется зачисление докторанта. На предприятии действует филиал кафедры региональной геологии БГУ. Ежегодно в НПЦ по геологии проходят производственную и преддипломную практику более 10 студентов.

"Да, у нас сейчас много молодых, но осталось мало тех, кто может передавать им знания. Большинство специалистов, на которых можно возложить функции руководителей работ, - это профессионалы преклонного возраста. Нам необходимо повышать престиж профессии геолога. Нужно усилить развитие юношеского геологического движения в нашей стране. Поддерживать ребят, которые делают первые шаги в геологии, а также молодежь, решившую связать свою жизнь с этой наукой, - одна из важных задач Минприроды", - подчеркнул Андрей Худык.

НПЦ по геологии выполняет геологоразведочные работы: геофизические исследования для поисков и разведки твердых полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод, сейсморазведку перспективных нефтяных структур, бурение скважин на нефть и газ. Также выполняются инженерно-геологические изыскания, строительство эксплуатационных скважин на воду, лабораторные исследования проб минерального сырья, горных пород и вод.
 
 
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В Беларуси необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время посещения НПЦ...
 
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