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Российский эксперт о «вагнеровцах»: государственная машина РБ будет выжимать всё по максимуму. Со свойственным любому совку дебилизмом

31.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже с первых часов белорусской эпопеи прокремлевские телеграм-каналы начали ставить дымовую завесу из постов про «минский коридор в Африку» и про вероломство Лукашенко, пишет российский политический аналитик Роман Попков..

Российский эксперт о «вагнеровцах»: государственная машина РБ будет выжимать всё по максимуму. Со свойственным любому совку дебилизмом
фото: https://informed.top/

Вторят им и некоторые независимые спикеры (имеющие, как правило, нулевой опыт оперативной работы, увы). Особенно забавны вот такие их доводы:


- «если эти «вагнеровцы» имели задачи на белорусской территории, почему у них не было оружия?»

(Нет, не будет оружие лежать у людей в номерах под кроватями. Оружие на нынешних стадиях вообще пока не нужно)

- «у них у всех с собой были загранпаспорта, а для въезда в Беларусь загранпаспорт не нужен»

(У них были с собой и внутренние паспорта РФ, и загранпаспорта. Иметь с собой комплект документов «на всякий случай» – это вообще нормальная практика)

- «ахаха, они ходили строем, в одежде-милитари, разве так ведут себя профессионалы»

(Это не профессионалы-разведчики, а наемная гопота с гонором и на умняке. Хоть и нюхнувшая пороху, но оставшаяся той же гопотой с гонором. Да, они именно так себя и ведут. Это их стиль всегда, везде. Заметим, что с похожей, но понаехавшей из Ростова и Воронежа гопоты началась в свое время «русская весна» на Донбассе. Да чего уж там, давайте вспомним «профессионалов», вспомним Солсбери и ту сладкую парочку – как они выглядели, как у них было с конспирацией и «безпалевностью»)


В этой загадочной минской истории правда – она же где-то посередине. Минск не был вот прямо «коридором», но был, скорее всего, запасной тропинкой, запасным вариантом для подскока в страны третьего мира. И на такой тропинке всегда можно сделать привал, разбить лагерь, начать осматриваться – зная, что территория проблемная, но и перспективная. Что скоро здесь может быть много работы. Как говорится, Лукашенки приходят и уходят, а русский мир остается.

Но теперь, конечно, государственная машина РБ будет выжимать всё по максимуму. Со свойственным любому совку дебилизмом. Следственный комитет Беларуси валит уже в одну кучу и дело против Сергея Тихановского, и задержанных «вагнеровцев» – фактически объединяя их некими «массовыми беспорядками». Это как наши чокнутые упыри во всем видят происки ЦРУ и прочих «западных партнеров», также и у Лукашенко в его горячечных видениях Пригожин сольется с Сергеем Тихановским.
 
Теги: Минск
 
 
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Уже с первых часов белорусской эпопеи прокремлевские телеграм-каналы начали ставить дымовую завесу из постов про «минский коридор в Африку» и про вероломство...
 
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