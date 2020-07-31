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Навальный: видео эфира заблокировали из-за жалобы белорусского телевидения

31.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из тем была посвящена Беларуси и задержанию десятков россиян из частной военной компании



Видео эфира от 30 июля российского оппозиционера Алексея Навального YouTube заблокировал из-за жалобы белорусского телевидения. Об этом в Twitter написал сам Навальный. "Мы вырезали их сюжет и скоро всё должно заработать", — добавил он. И действительно вскоре видео стало доступно, пишет euroradio.fm

Одна из тем была посвящена Беларуси и задержанию десятков россиян из частной военной компании: "Вагнер" и Лукашенко".
 
 
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Одна из тем была посвящена Беларуси и задержанию десятков россиян из частной военной компании
 
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