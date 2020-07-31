ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Давнее дело: экс-председателю Пуховического райисполкома сегодня огласят приговор

31.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Коллегия по уголовным делам Минского областного суда 31 июля огласит приговор бывшему председателю Пуховичского райисполкома Сергею Ленковцу, который обвиняется в совершении коррупционных преступлений, сообщили в суде.

Давнее дело: экс-председателю Пуховического райисполкома сегодня огласят приговор
Вертикальщик был задержан в ноябре 2018 года сотрудниками милиции. Его задержание совпало еще с одним громким арестом – тогдашнего мэра Жодино Юрия Шарого. Оба подозреваемых были доставлены в СИЗО номер 1 на улице Володарского в Минске, были возбуждены уголовные дела.

"Оглашение приговора состоится 31 июля в 11:00", – сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Экс-председателя Пуховичского района судили по ч. 3 ст. 430 УК – "получение взятки", второго фигуранта дела – гендиректора "Пуховичский агропродукт" – за ее дачу.

В суде уточнили, что в отношении еще одного фигуранта генерального – директора НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Сергея Турко дело выделено в отдельное производство в связи с заболеванием.

Как ранее сообщал Sputnik, "массовые" задержания чиновников Пуховичского райисполкома произошли в конце октября 2018 года. Кроме главы района, был задержан также руководитель "Пуховичского Агропродукта" и другие вертикальщики. Уголовное дело возбудили по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

К этому времени относиться еще одно громкое задержание – экс-мэра Жодино Шарого: ему огласили приговор в последний день 2019 года – 31 декабря суд назначил бывшему чиновнику восемь лет лишения свободы за превышение полномочий и получении взяток.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегия по уголовным делам Минского областного суда 31 июля огласит приговор бывшему председателю Пуховичского райисполкома Сергею Ленковцу, который обвиняется...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядеть дорого? Советы стилиста из Парижа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика