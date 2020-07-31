Давнее дело: экс-председателю Пуховического райисполкома сегодня огласят приговор

Вертикальщик был задержан в ноябре 2018 года сотрудниками милиции. Его задержание совпало еще с одним громким арестом – тогдашнего мэра Жодино Юрия Шарого. Оба подозреваемых были доставлены в СИЗО номер 1 на улице Володарского в Минске , были возбуждены уголовные дела.





Sputnik в пятницу в суде. "Оглашение приговора состоится 31 июля в 11:00", – сообщилив пятницу в суде.





Экс-председателя Пуховичского района судили по ч. 3 ст. 430 УК – "получение взятки", второго фигуранта дела – гендиректора "Пуховичский агропродукт" – за ее дачу.





В суде уточнили, что в отношении еще одного фигуранта генерального – директора НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Сергея Турко дело выделено в отдельное производство в связи с заболеванием.





Как ранее сообщал Sputnik, "массовые" задержания чиновников Пуховичского райисполкома произошли в конце октября 2018 года. Кроме главы района, был задержан также руководитель "Пуховичского Агропродукта" и другие вертикальщики. Уголовное дело возбудили по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.





К этому времени относиться еще одно громкое задержание – экс-мэра Жодино Шарого: ему огласили приговор в последний день 2019 года – 31 декабря суд назначил бывшему чиновнику восемь лет лишения свободы за превышение полномочий и получении взяток.







