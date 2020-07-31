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Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы

31.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы

Министерство связи и информатизации подготовило проект концепции госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Проектом концепции предусматривается реализация мероприятий по созданию и развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной безопасности таких решений. Отдельно планируется сконцентрировать усилия на совершенствовании государственных электронных сервисов. Это позволит обеспечивать равномерный охват современными технологиями доступа к государственным услугам населения всей страны, исключая образование «цифрового разрыва» между городом и сельской местностью, отметили в Минсвязи.

Заказчиками мероприятий разрабатываемой госпрограммы будут выступать республиканские органы государственного управления, а также местные исполнительные и распорядительные органы, так как эти мероприятия коснуться развития технологий «умных городов». Непосредственно для цифровой трансформации реального сектора экономики будут активно привлекаться отечественные предприятия.

Как сообщили в министерстве, также планируется развивать дополненную реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорику и другие направления.

«В результате предполагается сформировать банк типовых решений для цифрового развития, что позволит ускоренными темпами внедрять функционирующие на основе передовых технологий решения в различных отраслях экономики», — подчеркнули в Минсвязи.

Учитывая ведущую роль информационных технологий в жизни современного общества и процессах экономического развития, министерство предлагает всем заинтересованным принять участие в рассмотрении проекта этой концепции, в том числе для определения приоритетных проектов. Предложения по дополнению проекта концепции или инициативы по мероприятиям можно направить до 7 августа в электронном виде по адресу: shapkina@mpt.gov.by.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство связи и информатизации подготовило проект концепции госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в ведомстве. Проектом...
 
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