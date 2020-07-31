Александр Лукашенко поздравил Леонида Якубовича с 75-летием

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси направил свои поздравления народному артисту России Леониду Якубовичу, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня ему исполнилось 75 лет.

Глава государства уверен, что творческая деятельность артиста и дальше будет радовать публику и приносить хорошее настроение, а также укреплять белорусско-российские культурные связи.

Президент пожелал Леониду Якубовичу хорошего здоровья и бесконечной энергии для новых свершений.

Фото: БЕЛТА

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