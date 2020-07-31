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Александр Лукашенко поздравил Леонида Якубовича с 75-летием
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси направил свои поздравления народному артисту России Леониду Якубовичу, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня ему исполнилось 75 лет.
Глава государства уверен, что творческая деятельность артиста и дальше будет радовать публику и приносить хорошее настроение, а также укреплять белорусско-российские культурные связи.
Президент пожелал Леониду Якубовичу хорошего здоровья и бесконечной энергии для новых свершений.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси направил свои поздравления народному артисту России Леониду Якубовичу, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня ему...
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