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Александр Лукашенко поздравил Леонида Якубовича с 75-летием

31.07.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Леонида Якубовича с 75-летием

Президент Беларуси направил свои поздравления народному артисту России Леониду Якубовичу, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня ему исполнилось 75 лет. 

Глава государства уверен, что творческая деятельность артиста и дальше будет радовать публику и приносить хорошее настроение, а также укреплять белорусско-российские культурные связи.

Президент пожелал Леониду Якубовичу хорошего здоровья и бесконечной энергии для новых свершений.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси направил свои поздравления народному артисту России Леониду Якубовичу, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня ему...
 
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