Тысячелетний рецепт «бальзама для глаз» оказался эффективен против золотистого стафилококка

Источник материала: Tut.by

Тысячелетний рецепт лечения глазных инфекций может привести к неортодоксальному способу борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на Scientific Reports .



Фото: Уорикский университет

Сотрудники Уорикского университета выпустили статью, где утверждается, что средневековый «ведьмовский» рецепт может быть эффективен против нескольких штаммов бактерий, в том числе тех, которые уже развили устойчивость к антибиотикам.

Многие ранее эффективные антибиотики больше не действуют, так как бактерии развивают новые методы защиты. Важно разработать альтернативные способы борьбы с ними, и средневековые тексты, хотя и они кажутся странным источником медицинской информации, могут помочь в этом.

Некоторое время назад в Британской библиотеке была найдена книга, написанная около 905 года. Она содержит много рецептов лекарств, в том числе и некоего «глазного бальзама Болда», для которого надо смешать чеснок, лук, вино и немного бычьей желчи.

Оказалось, что эта смесь эффективна против золотистого стафилококка, способного вызывать серьезные и даже смертельные инфекции.

Причем эффективность бальзама не сводится к одному ингредиенту, допустим, тому же чесноку, который содержит аллицин. Как выяснили исследователи, чтобы это сработало, надо смешать все составляющие.

При этом средневековая смесь не причинила вреда клеточной культуре человека или мышам, что является хорошей новостью. Так что, возможно, говорят ученые, будущие антибиотики будут создаваться из натуральных ингредиентов.