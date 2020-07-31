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"Лукойл" исчез из топ-10 самых богатых компаний Минска

31.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А кто остался?

В настоящее время в Минске, согласно данным Министерства по налогам и сборам, работают 136,5 тысячи частных компаний и индивидуальных предпринимателей и почти 2,6 тысячи госпредприятий и организаций. 

Налогоплательщиками в столице также являются 255,2 тысячи граждан. 

Частный бизнес заплатил за полгода 4,7 миллиарда рублей налогов, госсектор - 1,5 миллиарда. Итого бюджет города получил 6,3 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы - 1,9 миллиарда - внесли десять крупнейших компаний.

Лидер рейтинга самых крупных налогоплательщиков столицы уже много лет не меняется - это «Газпром трансгаз Беларусь»

А если сравнить прошлогоднюю десятку самых богатых компаний Минска со списком крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2020-го, то некоторые изменения есть. 

Так, на нефтяном рынке, похоже, случился какой-то передел: из топа ушел «Лукойл», зато вернулся «Славнефтехим», причем сразу на второе место. Последний раз этот нефтетрейдер входил в десятку в 2018 году.

Мобильные операторы, судя по распределению мест в топе, заплатили в первом полугодии меньше, чем раньше. Вероятно, на самоизоляции люди стали меньше звонить. 

«Минск Кристалл» поднялся с 10-го места на 8-е - возможно, предприятие заработало дополнительные суммы (и уплатило с них налоги) за счет выпуска антисептиков.
 
Теги: Минск
 
 
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