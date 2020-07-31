"Лукойл" исчез из топ-10 самых богатых компаний Минска

В настоящее время в Минске, согласно данным Министерства по налогам и сборам, работают 136,5 тысячи частных компаний и индивидуальных предпринимателей и почти 2,6 тысячи госпредприятий и организаций.





Налогоплательщиками в столице также являются 255,2 тысячи граждан.





Частный бизнес заплатил за полгода 4,7 миллиарда рублей налогов, госсектор - 1,5 миллиарда. Итого бюджет города получил 6,3 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы - 1,9 миллиарда - внесли десять крупнейших компаний.





Лидер рейтинга самых крупных налогоплательщиков столицы уже много лет не меняется - это «Газпром трансгаз Беларусь».





А если сравнить прошлогоднюю десятку самых богатых компаний Минска со списком крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2020-го, то некоторые изменения есть.





Так, на нефтяном рынке, похоже, случился какой-то передел: из топа ушел «Лукойл», зато вернулся «Славнефтехим», причем сразу на второе место. Последний раз этот нефтетрейдер входил в десятку в 2018 году.





Мобильные операторы, судя по распределению мест в топе, заплатили в первом полугодии меньше, чем раньше. Вероятно, на самоизоляции люди стали меньше звонить.



