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Лобода выпустила новый клип. Он взорвет вам голову!

31.07.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый клип «18+». Это ролик на песню Boom Boom, записанную вместе с модным российским рэпером Pharaoh. В видео появляются Лолита, Собчак и другие звезды.

На круглом подиуме одна за другой появляются девушки разных возрастов и комплекций, а мужчины в деловых костюмах ставят им оценки. Если претендентка им совсем не понравилась, они нажимают на красную кнопку — и девушка падает в бездну. Но к финалу клипа все меняется местами.

В феминистском ролике снялись Лолита Милявская, Ксения Собчак (со сломанным носом), Ида Галич, Екатерина Варнава, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова и другие знаменитости. А креативным продюсером ролика выступил Александр Гудков, известный своей любовью к психоделическим клипам.

Кстати, в видео почти нет слов, кроме «бум-бум» и перечисления модных брендов. Российский рэпер Pharaoh ненадолго появляется ближе к концу ролика: сложно сказать, что его куплет вписывается в концепцию клипа.

За ночь видео посмотрели более 515 тысяч раз. Самый популярный комментарий под ним такой: «Фараон сам в курсе, что он тут снимался?». В основном пользователи пишут, что ничего не понятно, но смотреть интересно.

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Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый клип. Это ролик на песню Boom Boom, записанную вместе с модным российским рэпером Pharaoh. В видео появляются Лолита,...
 
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