«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа

Источник материала: ОНТ

Белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Россию до 14 августа, сообщается на сайте компании.

До 15 августа приостановлены рейсы в Сочи и Краснодар.

Чтобы вернуть деньги либо изменить даты вылета на отмененные рейсы, необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки по данному вопросу.

ФОТО: БЕЛТА

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