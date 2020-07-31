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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа
Источник материала: ОНТ
Белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Россию до 14 августа,
До 15 августа приостановлены рейсы в Сочи и Краснодар.
Чтобы вернуть деньги либо изменить даты вылета на отмененные рейсы, необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки по данному вопросу.
ФОТО: БЕЛТА
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Белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Россию до 14 августа, сообщается на сайте компании. До 15 августа приостановлены рейсы в Сочи и Краснодар....
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