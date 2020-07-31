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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа

31.07.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа

Белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Россию до 14 августа, сообщается на сайте компании.

До 15 августа приостановлены рейсы в Сочи и Краснодар.

Чтобы вернуть деньги либо изменить даты вылета на отмененные рейсы, необходимо  обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки по данному вопросу.

ФОТО: БЕЛТА 

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Белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Россию до 14 августа, сообщается на сайте компании. До 15 августа приостановлены рейсы в Сочи и Краснодар....
 
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