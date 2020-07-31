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В Жлобине 2-летний ребёнок выпал из окна

31.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жлобине 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, происшествие случилось вечером 26 июля.  

Ребенок находился дома с мамой. Она ненадолго вышла из комнаты, в это время малыш открыл окно и выпал. Квартира расположена на третьем этаже.  

Ребенок был доставлен в больницу. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В конце июня в Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна в свой день рождения (читать далее).  

Люди в материале: Мария Кривоногова

 
 
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Новости Беларуси. В Жлобине 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области...
 
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