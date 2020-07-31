|
В Жлобине 2-летний ребёнок выпал из окна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жлобине 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа.
Как
Ребенок находился дома с мамой. Она ненадолго вышла из комнаты, в это время малыш открыл окно и выпал. Квартира расположена на третьем этаже.
Ребенок был доставлен в больницу. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Жлобине 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)