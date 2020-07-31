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Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Юго-запад Франции охвачен лесными пожарами: в результате возгорания в городе Англе пострадали пять человек. Люди отравились дымом и сейчас находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя распространилось на более чем 100 гектаров. Сгорели минимум шесть домов.
Десятки жителей вынуждены покинуть свои дома. В борьбе со стихией задействованы 150 человек, спецтехника и авиация.
Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара. Последние несколько дней в южной и центральной частях страны установилась аномальная температура воздуха. Столбики термометра достигают отметки 40ºС.
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Новости Франции. Юго-запад Франции охвачен лесными пожарами: в результате возгорания в городе Англе пострадали пять человек. Люди отравились дымом и сейчас...
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