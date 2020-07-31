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Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома

31.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Юго-запад Франции охвачен лесными пожарами: в результате возгорания в городе Англе пострадали пять человек. Люди отравились дымом и сейчас находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома

Пламя распространилось на более чем 100 гектаров. Сгорели минимум шесть домов.

Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома

Десятки жителей вынуждены покинуть свои дома. В борьбе со стихией задействованы 150 человек, спецтехника и авиация.

Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома

Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара. Последние несколько дней в южной и центральной частях страны установилась аномальная температура воздуха. Столбики термометра достигают отметки 40ºС. 

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Новости Франции. Юго-запад Франции охвачен лесными пожарами: в результате возгорания в городе Англе пострадали пять человек. Люди отравились дымом и сейчас...
 
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