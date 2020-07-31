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Трамп пригрозил направить в Портленд Нацгвардию, чтобы прекратить беспорядки
Источник материала: ОНТ
Президент США пригрозил направить в Портленд Национальную гвардию, чтобы прекратить беспорядки, которые продолжаются уже два месяца.
Трамп уверен, что в штате не предпринимается достаточно усилий для стабилизации ситуации. При этом, протестующих, которые громят витрины, поджигают автомобили, бьют окна, американский лидер называет террористами. Эксперт считают, что ситуация с протестами в США обострилась не столько из-за гибели афроамериканца от рук полицейских, сколько из-за усугубившегося экономического кризиса на фоне пандемии.
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Президент США пригрозил направить в Портленд Национальную гвардию, чтобы прекратить беспорядки, которые продолжаются уже два месяца. Трамп уверен, что в штате не...
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