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Школьные ярмарки и базары открылись в Беларуси

31.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали работать школьные базары. Что предлагают отечественные производители юным модникам и сколько стоит собрать ребенка к учебному году, узнавала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Кира переживает: до первого звонка всего месяц, а наряд еще не купили! Процесс сложный. У мамы и дочери свои требования к школьной форме. Надо, чтобы в костюме сошлись отличное качество и стильный дизайн.

«Х/б обязательно, чтобы дышало тело, не синтетика, и двигаться было удобно ребенку. Здесь вот хотим что-нибудь выбрать», – сказала мама ребенка .

Чтобы угодить и юным модникам, и требовательным родителям, на фабриках начали отшивать школьную форму с мая. Сейчас объемы производства увеличили. В этом цеху выпускают около тысячи платьев, пиджаков и брюк в день. В том числе и спортивную одежду.

«Под любой стиль: и под официальные туфельки, и под кроссовочки», – рассказала работница фабрики.

Для девичьих нарядов выбрали модный крой (например, платье-футляр) и разнообразные принты. В этом году местные дизайнеры сделали ставку на капсульные коллекции. Так несколько вещей легко можно сочетать между собой. Стиль классический, но с элементами casual. Для пошива используют современные ткани. Они дышащие и при этом практичные.

«Мы комбинируем наши полотна. Это 75% хлопок и 25% полиэстер. Для того, чтобы полотно было более устойчиво, менее сменяемо и держало свою форму», – указала специалист по розничной торговле швейного предприятия Мария Апарович.

Чтобы избавить родителей от долгих поисков и ожидания в очередях, в столице увеличили ассортимент школьных товаров и количество торговых точек. В крупных универмагах можно купить все необходимое за одно посещение. А если прийти в особые дни, получится еще и сэкономить.

«Со среды по воскресенье включительно 27%. В понедельник у нас карта лояльности, то есть скидка для держателей дисконтных карт 20%. Продлен режим работы универмага в эти дни до 22:00», – отметила заместитель заведующей секции универмага Елена Максимович.

А вот от традиционных уличных ярмарок городские власти решили отказаться. Считают: такой способ торговли себя изжил.

«Логичней, что в магазине все равно ассортимент будет шире, чем при выездной торговле. Поэтому мы идем к комфортной цивилизованной торговле в стационарном объекте. В магазине работает кондиционер, достаточно примерочных», – указал замначальника отдела Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.

Цены на форму, обувь и школьные принадлежности остались на уровне прошлого года. Чтобы собрать первоклассника, придется потратить от 90 до 300 долларов. Экипировка старшеклассника обойдется примерно на 50 долларов дороже.



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Чтобы избавить родителей от долгих поисков и ожидания в очередях, в Минске увеличили ассортимент школьных товаров и количество торговых точек. В крупных...
 
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