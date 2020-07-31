В России стрельбой по машине уничтожили АКС-74У. Потом «погибла» и сама машина

Источник материала: Tut.by

«Разрушители оружия» из концерна «Калашников» поднимают ставки, увеличивая масштабы разрушения. На этот раз в качестве объектов уничтожения были избраны сразу две советские легенды: укороченный автомат АКС-74У и автомобиль ВАЗ-2106. Посмотрите, что сотворил с ними эксперт концерна Георгий Губич.

Как и в предыдущих выпусках, стрельба велась непрерывными очередями по 30 патронов. После 90 выстрелов показался дым, пару раз оружие начинало стрелять одиночными. Наконец после отстрела 292 патронов у оружия прогорел и вздулся дульный тормоз-компенсатор. При его взрыве заодно погнуло ствол и газовую камеру, и автомат наотрез отказался стрелять дальше.

Георгий Губич разобрал и осмотрел оружие — большая часть деталей автомата никак не пострадала. В затворе изменений не нашлось, газовая трубка оказалась цела. Выпрямив ствол подручными средствами, эксперт «Калашникова» попробовал продолжить стрельбу, но через 25 выстрелов последовал перекос, и стрельба закончилась окончательно. «Это уже не работа, а я оглох», — прокомментировал Губич.

После осмотра оружия эксперт перешел к машине. «Шестерку» основательно изрешетило (кстати, в этот момент следует довольно необычный сюжетный поворот — в багажнике ВАЗа обнаружился бородатый мужчина с патронами в руках и во рту). Осмотрев поврежденный транспорт, Губич сделал вывод, что все пули попали именно туда, куда должны были попасть — то есть автомат при стрельбе не «плевался». Таким образом, походя эксперт развеял самый известный миф об АКС-74У.

Так, если большинство автоматов конструкции Михаила Калашникова отличаются просто запредельной надежностью и способностью стрелять в любых условиях — то АКС-74У несколько иной случай. Модель в советской системе вооружения занимает место PDW (Personal defense weapon, «персональное оружие самообороны»), которое во многих странах «зарезервировано» за пистолетами-пулеметами. Но, если последние питаются сравнительно маломощными пистолетными патронами, то АКС-74У — теми же малоимпульсными промежуточными 5,45×39, что и обычные АК-74.

В результате появилось распространенное мнение, что сочетание «короткий ствол+сравнительно мощный патрон» приводит к тому, что ствол быстро раскаляется, и оружие начинает «плеваться». Пуля, проходящая по каналу раскаленного докрасна ствола, якобы настолько разогревается, что свинец начинает плавиться, деформироваться, и ствол пуля покидает уже в измененном состоянии. После чего летит недалеко и неточно.

Однако, как мы видим, автомат отстрелял длинными очередями 292 патрона, сломался, но «плеваться» так и не начал. Следовательно, слухи о исключительной способности АКС-74У перегреваться явно преувеличены.

Закончив стрельбу из автомата, бедную машину в покое не оставили. Поблизости нашелся мужчина с реактивной штурмовой гранатой РШГ-1 (с термобарической боевой частью, дающей объемный взрыв) и пустил снаряд в «шестерку». С первого раза в автомобиль попасть не удалось, снаряд дал недолет, и ВАЗ только погнуло, однако второй выстрел превратил творение советского автопрома в кучу металла.