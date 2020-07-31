|
В Могилеве стартует проект против предрассудков о национальностях. Начинают с культуры Туркменистана
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 1 августа стартует серия мультикультурных встреч о жителях города — представителях различных национальностей и народностей. Проект Soup открывают слушатели школы городских инициатив «Теплица». С его помощью организаторы хотят в том числе развеять все предрассудки.
Первая встреча пройдет в летнем дворике музея им. Бялыницкого-Бирули на улице Ленинской с 13.00 до 16.00. Ее тема — культура и традиции Туркменистана.
«Мы хотим показать могилевчанам, насколько разнообразен наш город, какие интересные культурные традиции есть у представителей разных национальностей, которые проживают в нем», — говорит одна из организаторов проекта София Тимофеенко. — Soup — это встреча без предрассудков, встреча о познании и открытом разуме.
На первой встрече будет представлена культура и традиции Туркменистана. Гости смогут познакомиться с историей и особенностями этой страны.
Во время встречи пройдет презентация программы Erasmus «Путешествуй с умом», где желающие узнают про образовательные возможности путешествий по Европе и культурное разнообразие. Завершится встреча мозговым штурмом на тему: «Могилев: открытый город для разных национальностей»
Открытие встречи будет сопровождаться народными танцами Польши, Украины и Туркменистана.
Вход свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве стартует проект против предрассудков о национальностях. Начинают с культуры Туркменистана
Планируют и другие встречи про культуры разных национальностей, представители которых живут в городе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)