В Могилеве стартует проект против предрассудков о национальностях. Начинают с культуры Туркменистана

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 августа стартует серия мультикультурных встреч о жителях города — представителях различных национальностей и народностей. Проект Soup открывают слушатели школы городских инициатив «Теплица». С его помощью организаторы хотят в том числе развеять все предрассудки.



Фото: turkmenistan.gov.tm

Первая встреча пройдет в летнем дворике музея им. Бялыницкого-Бирули на улице Ленинской с 13.00 до 16.00. Ее тема — культура и традиции Туркменистана.

«Мы хотим показать могилевчанам, насколько разнообразен наш город, какие интересные культурные традиции есть у представителей разных национальностей, которые проживают в нем», — говорит одна из организаторов проекта София Тимофеенко. — Soup — это встреча без предрассудков, встреча о познании и открытом разуме.

На первой встрече будет представлена культура и традиции Туркменистана. Гости смогут познакомиться с историей и особенностями этой страны.

Во время встречи пройдет презентация программы Erasmus «Путешествуй с умом», где желающие узнают про образовательные возможности путешествий по Европе и культурное разнообразие. Завершится встреча мозговым штурмом на тему: «Могилев: открытый город для разных национальностей»

Открытие встречи будет сопровождаться народными танцами Польши, Украины и Туркменистана.

Вход свободный.