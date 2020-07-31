ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве стартует проект против предрассудков о национальностях. Начинают с культуры Туркменистана

31.07.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 августа стартует серия мультикультурных встреч о жителях города — представителях различных национальностей и народностей. Проект Soup открывают слушатели школы городских инициатив «Теплица». С его помощью организаторы хотят в том числе развеять все предрассудки.


Фото: turkmenistan.gov.tm

Первая встреча пройдет в летнем дворике музея им. Бялыницкого-Бирули на улице Ленинской с 13.00 до 16.00. Ее тема — культура и традиции Туркменистана.

«Мы хотим показать могилевчанам, насколько разнообразен наш город, какие интересные культурные традиции есть у представителей разных национальностей, которые проживают в нем», — говорит одна из организаторов проекта София Тимофеенко. — Soup — это встреча без предрассудков, встреча о познании и открытом разуме.

На первой встрече будет представлена культура и традиции Туркменистана. Гости смогут познакомиться с историей и особенностями этой страны.

Во время встречи пройдет презентация программы Erasmus «Путешествуй с умом», где желающие узнают про образовательные возможности путешествий по Европе и культурное разнообразие. Завершится встреча мозговым штурмом на тему: «Могилев: открытый город для разных национальностей»

Открытие встречи будет сопровождаться народными танцами Польши, Украины и Туркменистана.

Вход свободный.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируют и другие встречи про культуры разных национальностей, представители которых живут в городе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская обогнала Лукашенко по деньгам на счёте и стала «самым богатым» кандидатом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика