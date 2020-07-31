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В чемпионате Беларуси по футболу стартуют матчи 20-го тура
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу – два стартовых матча 20-го тура.
Лидер первенства солигорский «Шахтёр» отправится в гости к «Слуцку», который идет в турнирной таблице на 12-м месте. Этот поединок начнется в 18:30. Через два часа чемпион страны брестское «Динамо» примет у себя дома «Витебск». Главные конкуренты «Шахтера» – БАТЭ и гродненский «Неман», которые свои поединки 20-го тура сыграют позже.
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В чемпионате Беларуси по футболу – два стартовых матча 20-го тура. Лидер первенства солигорский «Шахтёр» отправится в гости к «Слуцку», который идет в турнирной...
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