ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минсвязи подготовило проект по цифровому развитию страны на ближайшие пять лет

31.07.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минсвязи подготовило проект по цифровому развитию страны на ближайшие пять лет

«Беларусь цифровая» – Минсвязи подготовило проект по цифровому развитию страны на ближайшие пять лет.

Будет сформирован банк типовых решений для цифрового развития, которые можно использовать в разных отраслях экономики. Это и современная информационно-коммуникационная инфраструктура, и технологии «умных городов», и государственные электронные сервисы, и многое другое, а также обеспечение безопасности таких решений. Помимо прочего все эти меры должны позволить ликвидировать «цифровой разрыв» между городом и деревней. Министерство связи приглашает всех заинтересованных принять участие в обсуждении проекта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусь цифровая» – Минсвязи подготовило проект по цифровому развитию страны на ближайшие пять лет. Будет сформирован банк типовых решений для цифрового...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России стрельбой по машине уничтожили АКС-74У. Потом «погибла» и сама машина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика