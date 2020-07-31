Источник материала: ОНТ

«Беларусь цифровая» – Минсвязи подготовило проект по цифровому развитию страны на ближайшие пять лет.

Будет сформирован банк типовых решений для цифрового развития, которые можно использовать в разных отраслях экономики. Это и современная информационно-коммуникационная инфраструктура, и технологии «умных городов», и государственные электронные сервисы, и многое другое, а также обеспечение безопасности таких решений. Помимо прочего все эти меры должны позволить ликвидировать «цифровой разрыв» между городом и деревней. Министерство связи приглашает всех заинтересованных принять участие в обсуждении проекта.

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