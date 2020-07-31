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Мобильное приложение MALANKA поможет отыскать ближайшую электрозаправку
Источник материала: ОНТ
Новость для владельцев электрокаров. Появилось мобильное приложение MALANKA. Оно подскажет, где находится ближайшая электрозаправочная станция и свободна ли она.
Выбрать ЭЗС можно в соответствии с параметрами машины. Пока приложение работает в тестовом режиме, зарядка останется бесплатной.
Уже разработаны тарифы: стоимость киловатта на быстрых ЭЗС составит 39 копеек, на станциях переменного тока – на 10 копеек дешевле. Другой вариант – зарядка до необходимого уровня. В новом приложении можно произвести оплату в несколько кликов. Для этого нужно привязать к нему банковскую карту и выбрать необходимую опцию. В планах – оставить только один удобный и современный способ оплаты посредством мобильного приложения.
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Новость для владельцев электрокаров. Появилось мобильное приложение MALANKA. Оно подскажет, где находится ближайшая электрозаправочная станция и свободна ли она. ...
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