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Мобильное приложение MALANKA поможет отыскать ближайшую электрозаправку

31.07.2020 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мобильное приложение MALANKA поможет отыскать ближайшую электрозаправку

Новость для владельцев электрокаров. Появилось мобильное приложение MALANKA. Оно подскажет, где находится ближайшая электрозаправочная станция и свободна ли она. 

Выбрать ЭЗС можно в соответствии с параметрами машины. Пока приложение работает в тестовом режиме, зарядка останется бесплатной. 

Уже разработаны тарифы: стоимость киловатта на быстрых ЭЗС составит 39 копеек, на станциях переменного тока – на 10 копеек дешевле. Другой вариант – зарядка до необходимого уровня. В новом приложении можно произвести оплату в несколько кликов. Для этого нужно привязать к нему банковскую карту и выбрать необходимую опцию. В планах – оставить только один удобный и современный способ оплаты посредством мобильного приложения. 

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Теги: Новости
 
 
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Новость для владельцев электрокаров. Появилось мобильное приложение MALANKA. Оно подскажет, где находится ближайшая электрозаправочная станция и свободна ли она. ...
 
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