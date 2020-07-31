ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Malanka выпустила приложение для оплаты зарядки электрокаров. Но пока станции работают бесплатно

31.07.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сеть электрозаправочных станций Malanka запустила мобильное приложение с самой подробной картой заправок в Беларуси, с поиском ЭЗС по параметрам электромобиля, а в будущем еще и с возможностью оплатить зарядку в пару кликов. Хорошая новость: пока приложение работает в тестовом режиме, зарядка электромобилей в Беларуси останется бесплатной. Приложение уже доступно для скачивания в Apple Store и Play Маркет.


Пока продолжительность бесплатного периода тестирования не определена, но в будущем стоимость 1кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек.

Вместе с тем Malanka рассматривает возможность отпускать электроэнергию для заряда по сессиям — то есть до необходимого уровня зарядки. На медленных ЭЗС стоимость одной сессии составит 5,46 руб., на быстрых — 7,34 руб. вне зависимости от количества отпущенных кВт/ч. Параллельное существование двух вариантов оплаты введут, чтобы определить какой из них будет более популярный среди потребителей и в итоге оставить самый удобный вариант.


— Мы планируем оставить только один способ оплаты: посредством мобильного приложения, — рассказывает Андрей Котик, заместитель директора ПО «Белоруснефт. — Для нас прежде всего важен клиент, на его мнение мы и будем ориентироваться. Для его удобства мы приняли решение не взимать плату, пока не будем убеждены на 100%, что приложение работает как часы.

Приложение Malanka позволяет увидеть расположение ближайших ЭЗС и, что очень важно для владельцев электрокаров, сориентироваться, свободна ли она в данный момент. В процессе зарядки владелец электрокара сможет отслеживать ее параметры: сколько времени осталось до полной зарядки и какое расстояние проедет электромобиль на оставшемся заряде. Также всегда под рукой будет информация обо всех электрозарядных станциях страны: поддерживаемый тип зарядки, с какой мощностью она осуществляется, какие типы разъемов представлены на данной ЭЗС.


Приложение будет интересно и тем, кто находится в поиске электрокара. Во вкладке «Мой автомобиль» представлены 37 марок: от популярных BMW i3 и Nissan Leaf до мало кому известных Brammo, Tata, Rimac, Mia и других. Для каждой марки указано, какая емкость батареи у электрокара, запас хода, тип разъема и другие характеристики авто.

Разработкой приложения занималась словенская компания Etrel, которая делала подобные приложения для электрозарядных станций Словении и Хорватии. А устойчивое интернет-соединение всех зарядных станций ЭЗС Malanka на территории Беларуси обеспечивается в сотрудничестве с компанией МТС.

Читайте также

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарядить электромобили в Беларуси все еще можно бесплатно. Но скоро это можно будет сделать через специальное приложение Malanka на мобильном телефоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильное приложение MALANKA поможет отыскать ближайшую электрозаправку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика