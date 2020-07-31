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Рельсовый автобус насмерть сбил мужчину в Оршанском районе
Источник материала: ОНТ
30 июля в Оршанском районе на железнодорожном перегоне Хлюстино-Хлусово 62-летний мужчина попал под рельсовый автобус. Об этом
Машинист заявил, что увидел человека, сбросил скорость и начал подавать звуковые сигналы. Пешеход не реагировал и оставался возле путей. После он внезапно шагнул на рельсы. В результате мужчина умер на месте происшествия.
Проводится проверка инцидента.
Фото: УВД Витебского облисполкома
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30 июля в Оршанском районе на железнодорожном перегоне Хлюстино-Хлусово 62-летний мужчина попал под рельсовый автобус. Об этом информирует УВД Витебского...
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