Рельсовый автобус насмерть сбил мужчину в Оршанском районе

Источник материала: ОНТ

30 июля в Оршанском районе на железнодорожном перегоне Хлюстино-Хлусово 62-летний мужчина попал под рельсовый автобус. Об этом информирует УВД Витебского облисполкома.

Машинист заявил, что увидел человека, сбросил скорость и начал подавать звуковые сигналы. Пешеход не реагировал и оставался возле путей. После он внезапно шагнул на рельсы. В результате мужчина умер на месте происшествия.

Проводится проверка инцидента.

Фото: УВД Витебского облисполкома

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