ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак

31.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак.

Как рассказал пользователь Fredy Gzz на своей странице в Twitter, это видео сделал его знакомый, который занимается у мужчины. Сначала всё шло, как обычно. Преподаватель объяснял материал, ученики слушали.

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак
Фото: twitter.com/fredygzzr 

В какой-то момент за спиной учителя распахнулась дверь. Чтобы ученики не отвлекались, мужчина снова её закрыл. Также он объяснил, что в доме кроме него и собаки никого нет. Через некоторое время дверь снова открылась.

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак
Фото: twitter.com/fredygzzr 

Преподаватель махнул рукой, и не стал снова её закрывать. И после этого наступил самый страшный момент. Ученики увидели за спиной мужчины сначала тень, а затем и вовсе очень бледного человека. Они начали писать ему о случившемся.

Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак
Фото: twitter.com/fredygzzr 

Учитель решил, что над ним просто подшучивают и попросил сосредоточиться на занятии. Однако после урока мужчина посмотрел запись и понял: никто не шутил. Тогда преподаватель серьёзно сказал, что если подобное повторится, то он переедет в другой дом.

Кстати, недавно мы рассказывали о другом мистическом случае. Ведущая в дверь подвал начала стучать сама по себе – здесь подробнее.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак. Как рассказал пользователь Fredy Gzz на своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин Stradivarius
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика