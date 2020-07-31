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Учитель проводил онлайн-урок и испугал учеников. За спиной преподавателя был призрак
Источник материала: СТВ
Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак.
Как
В какой-то момент за спиной учителя распахнулась дверь. Чтобы ученики не отвлекались, мужчина снова её закрыл. Также он объяснил, что в доме кроме него и собаки никого нет. Через некоторое время дверь снова открылась.
Преподаватель махнул рукой, и не стал снова её закрывать. И после этого наступил самый страшный момент. Ученики увидели за спиной мужчины сначала тень, а затем и вовсе очень бледного человека. Они начали писать ему о случившемся.
Учитель решил, что над ним просто подшучивают и попросил сосредоточиться на занятии. Однако после урока мужчина посмотрел запись и понял: никто не шутил. Тогда преподаватель серьёзно сказал, что если подобное повторится, то он переедет в другой дом.
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Учитель занимался со своими учениками удалённо. В какой-то момент позади него открылась дверь, а затем появился призрак. Как рассказал пользователь Fredy Gzz на своей...
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